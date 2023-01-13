Мэрия Барнаула пытается спасти дорожную обстановку покупкой 18 новых автобусов

Что уже успели сделать городские власти
- С 1 сентября 2022 года пользоваться автобусами школьники и студенты могут по льготным проездным. Раньше это было доступно только для электротранспорта.
- С 1 января 2023 года упразднили тарифные зоны для пригородных маршрутов. Стоимость проезда в отдаленные пункты стала дешевле.
- Регулируемый тариф установили в маршрутах № 70 и № 73. Также восстановили работу автобус № 110.
Автобус № 1 в Барнауле
fotobus.msk.ru
Что планирует мэрия Барнаула
- Власти города планируют построить 3,5 км троллейбусной контактной сети по ул. Взлетной, чтобы продлить маршрут троллейбуса № 7.
- Также дорожной картой предусмотрено внедрение контрактов с пассажироперевозящими предприятиями на срок более трех лет. Это позволит перевозчикам привлекать дополнительные заемные средства на нужды, в том числе на обновление подвижного состава.
Банковская карта. Терминал.
СС0
Что известно о 18 автобусах для Барнаула
Власти планируют создать на базе МУП «Горэлектротранс» Барнаула собственное предприятие и уже в 2023-м закупить 18 автобусов большой вместимости.
Маршрутка 77.
ССО.
Ранее барнаулец пожаловался на ужасающие условия проезда в трамваях.
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