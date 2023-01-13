13 января
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Автоновости

Мэрия Барнаула пытается спасти дорожную обстановку покупкой 18 новых автобусов

Барнаульская администрация 13 января поделилась разработкой специальной дорожной карты по улучшению ситуации с транспортом в городе, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Что уже успели сделать городские власти

Автобус №1 в Барнауле
Автобус № 1 в Барнауле
fotobus.msk.ru

Что планирует мэрия Барнаула

  • Власти города планируют построить 3,5 км троллейбусной контактной сети по ул. Взлетной, чтобы продлить маршрут троллейбуса № 7.
  • Также дорожной картой предусмотрено внедрение контрактов с пассажироперевозящими предприятиями на срок более трех лет. Это позволит перевозчикам привлекать дополнительные заемные средства на нужды, в том числе на обновление подвижного состава.
Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

Что известно о 18 автобусах для Барнаула

Власти планируют создать на базе МУП «Горэлектротранс» Барнаула собственное предприятие и уже в 2023-м закупить 18 автобусов большой вместимости.

Маршрутка 77.
Маршрутка 77.
ССО.

Ранее барнаулец пожаловался на ужасающие условия проезда в трамваях.

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