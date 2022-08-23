Прокатиться с ветерком. Что известно о новых проездных билетах для школьников и студентов

Есть несколько проездных тарифов. Вот сколько они стоят:
- «Студенческий» — 650 рублей;
- «Школьный» — 550 рублей;
- «Для школьников из малообеспеченных семей» — 400 рублей.
Проездные билеты будут действовать с 1 сентября, в течение месяца. После этого его нужно пополнить.
Купить его можно уже сейчас.
Сколько угодно. Количество поездок по проездному билету не ограничено в течение месяца.
Проездной билет можно купить в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай».
При покупке студенту нужно предоставить студенческий билет и паспорт, а школьнику — справку об обучении и и документ, удостоверяющий личность (или документ законного представителя).
Для покупки тарифа «Для школьников из малообеспеченных семей» следует обратиться в МУП «Центртранс» (пр. Ленина, 6) и предоставить справку, что семью признали нуждающейся.
Проездные принимают:
- Автобусы: 1, 2, 2к, 9, 10, 17, 20, 24, 25, 33р, 35, 37, 38, 40, 53, 55, 57, 60, 75, 80, 104, 104ю, 108, 109, 109оп, 113, 113д, 117э, 137, 138, 150;
- Сезонные автобусные маршруты (с апреля по октябрь): 23, 111, 112, 112 т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151;
- Все трамваи и троллейбусы.
Напомним, мэр Барнаула Вячеслав Франк установил единый проездной билет для школьников и студентов на всех видах общественного транспорта с регулируемыми тарифами. Так власти решили поддержать школьников и студентов, особенно на период реконструкции путепроводов на пр. Ленина.