23 августа
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Образование

Прокатиться с ветерком. Что известно о новых проездных билетах для школьников и студентов

  1. Сколько стоят проездные в Барнауле?
  2. Когда начнут действовать проездные, и можно ли покупать их сейчас?
  3. Сколько поездок доступно по проездному билету?
  4. Где можно приобрести проездной билет и что для этого нужно?
  5. На каких маршрутах можно воспользоваться проездным?

Продажа проездных билетов для студентов и школьников началась в Барнауле 15 августа. Теперь они действуют как в трамваях и троллейбусах, так в городских и пригородных автобусах. Рассказываем, как приобрести проездной, сколько он стоит и когда начнет действовать.

1
Сколько стоят проездные в Барнауле?

Есть несколько проездных тарифов. Вот сколько они стоят:

  • «Студенческий» — 650 рублей;
  • «Школьный» — 550 рублей;
  • «Для школьников из малообеспеченных семей» — 400 рублей.
2
Когда начнут действовать проездные, и можно ли покупать их сейчас?

Проездные билеты будут действовать с 1 сентября, в течение месяца. После этого его нужно пополнить.

Купить его можно уже сейчас.

«Единый проездной»
«Единый проездной»
Анна Зайкова
3
Сколько поездок доступно по проездному билету?

Сколько угодно. Количество поездок по проездному билету не ограничено в течение месяца.

4
Где можно приобрести проездной билет и что для этого нужно?

Проездной билет можно купить в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай».

При покупке студенту нужно предоставить студенческий билет и паспорт, а школьнику — справку об обучении и и документ, удостоверяющий личность (или документ законного представителя).

Для покупки тарифа «Для школьников из малообеспеченных семей» следует обратиться в МУП «Центртранс» (пр. Ленина, 6) и предоставить справку, что семью признали нуждающейся.

Электронный проездной.
Электронный проездной.
Михаил Хаустов
5
На каких маршрутах можно воспользоваться проездным?

Проездные принимают:

  • Автобусы: 1, 2, , 9, 10, 17, 20, 24, 25, 33р, 35, 37, 38, 40, 53, 55, 57, 60, 75, 80, 104, 104ю, 108, 109, 109оп, 113, 113д, 117э, 137, 138, 150;
  • Сезонные автобусные маршруты (с апреля по октябрь): 23, 111, 112, 112 т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151;
  • Все трамваи и троллейбусы.

Напомним, мэр Барнаула Вячеслав Франк установил единый проездной билет для школьников и студентов на всех видах общественного транспорта с регулируемыми тарифами. Так власти решили поддержать школьников и студентов, особенно на период реконструкции путепроводов на пр. Ленина.

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