Два шинных завода Алтая метят в лидеры рынка России и обещают всех обуть

Компания «Нортек», работающая на площадях Алтайского шинного комбината, планирует в ближайший год занять 60% российского рынка шин для сельхозтехники и промышленного транспорта. А «ЯШЗ Авиа», единственный в стране производитель «резины» для самолетов, намерен открыть в Барнауле центр международной сертификации продукции. Она нужна для расширения рынков сбыта.

Об этом заявили руководители двух заводов на встрече с губернатором Виктором Томенко, которая состоялась 2 августа на производственной площадке «Нортек». Губернатору показали новое оборудование, а после на совещании поделились текущими результатами, планами и проблемами.

Томенко заявил, что проект одного из заводов (испытательный центр) включат в программу ускоренного развития Алтайского края. Ее примут по федеральному проекту борьбы с бедностью в 13 регионах.

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

«Нортэк»: производство шин за пять лет выросло в разы

Программа модернизации на производстве «Нортэк» длится уже седьмой год и расписана еще на полтора года, рассказал Игорь Канаков, управляющий директор компании. «Все, что последние семь лет зарабатывает предприятие, идет на модернизацию — 500, 700 млн или 1 млрд рублей в год», — уточнил он.

Замена оборудования происходит без остановки производства. За пять лет завод в увеличил выпуск продукции в разы: для промышленных машин — в 10,6, для легкогрузовых (например, газелей) — в 2,1, для сельхозтехники — в 1,7.

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

С 2016 года «Нортек» является лидером на российском рынке индустриальных шин, по итогам 2018 года его доля составила 55,2%. Завод приближается к лидерству в нише сельхозтехники — 43%, и занимает четверть рынка шин для легкогрузового транспорта.

Предприятие выпускает порядка 300 наименований продукции и постоянно расширяет ассортимент. Канаков рассказал за счет чего удалось достичь таких результатов.

1. Вовремя предложили замену для импортной техники Предприятие наладило выпуск продукции для John Deere, Holland и других импортных сельхозмашин в тот период, когда заводские шины износились. Перед фермерами встал выбор — либо покупать очень дорогие зарубежные, либо избавляться от техники. В этот момент «Нортек» представил свою продукцию, которая была в три раза дешевле зарубежных аналогов. 2. Предложили ассортимент за все случаи жизни Предприятие выпускает шины для работы в самых разных условиях — на различных типах почв и грунтов, а также отдельные варианты для всевозможных видов техники. Например, есть специальные шины для агрегатов, обрабатывающих поля от вредителей — они не портят посадки. Такая специализация позволяет завоевывать заказчиков. К тому же шины адаптированы именно к российским условиям. 3. Производят любые партии «Если заказчику требуется 20 шин, мы их сделаем. Если 2 тыс шин — тоже сделаем», — констатировал Игорь Канаков. 4. Делают минимальную наценку «Значительная группа наших покупателей — сельхозпереработчики. Они небогатые. Мы держим цену с минимальной наценкой, чтобы немножко зарабатывать на свое развитие и чтобы нашему потребителю не было накладно», — говорит Канаков. 5. Создали собственное конструкторское бюро Институты, которые разрабатывали продукцию для Алтайского шинного комбината, а затем сотрудничали с «Нортеком», отказались вносить изменения в свои модели и сертифицировать их по новым правилам. Тогда предприятие запустило свое конструкторское бюро в Барнауле. В него, по словам Канакова, собрали инженеров «со всей страны». Теперь предприятие само способно создавать новые модели и испытывать их.

«ЯШЗ Авиа»: новый контракт на секретный самолет

«ЯШЗ» Авиа" - единственный завод в России, который выпускает шины для нужд Министерства обороны, МЧС и корпораций-производителей авиационной техники. 80% продукции предприятие изготавливает по госзаказу, рассказал Борис Шалагин, управляющий директор завода.

Планируемый объем производства в денежном выражении на 2019 год — 1,8 млрд рублей. В последнее время, по словам Шалагина, предприятие делает упор на разработку новых шин.

Недавно оно заключило договор с конструкторским бюро «Туполев» (Москва) на создание «резины» для нового стратегического бомбардировщика. Он разрабатывается в условиях секретности. Планируется, что этот самолет заменит сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ТУ-160, выпущенный в 1970-х годах.

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

Налажен серийный выпуск шин для бомбардировщика СУ-57, который разрабатывался 13 лет и будет произведен только в текущем году.

В сфере гражданской авиации предприятие по собственной инициативе придумало шины для самолета Superjet 100, сейчас они участвуют в конкурсе и проходят испытания. Завод также участвует в конкурсе на производство шин для самолета МС-21.

«ЯШЗ Авиа» поставляет продукцию и за рубеж: на Кубу, в Китай, Болгарию, Армению, Монголию, Бангладеш и в другие страны.

Проблемы: нужны деньги и центр сертификации

Руководители предприятий рассказали Виктору Томенко о ключевых проблемах на пути развития производства.

У «Нортека» их две. Первая — предприятие сможет наращивать выпуск продукции в высоком темпе еще два года. А потом цех подготовительного производства выйдет на максимальную мощность.

На заводе создана программа его модернизации, стоимость проекта — порядка 2 млрд рублей со сроком окупаемости 4−5 лет. Игорь Канаков заявил, что предприятие начинает активные поиски инвестора, кредитной программы и (или) формы господдержки, чтобы реализовать проект.

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

Вторая проблема — высокая доля логистических расходов в себестоимости продукции, она доходит до 20%. Канаков попросил губернатора посодействовать тому, чтобы шины внесли в список товаров, на перевозку которых выделяются дотации от государства.

Перед «ЯШЗ Авиа» стоит задача снизить зависимость от госзаказа. Для этого требуется увеличивать количество клиентов из гражданской авиации. Чтобы это сделать, предприятию нужно получить возможность сертифицировать продукцию по международным стандартам.

Для этого требуется иметь собственный испытательный центр, где можно было бы проводить оценку соответствия шин требованиям сертификации. По мнению руководства предприятия, логично было бы открыть подобный центр федерального значения в Барнауле.

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

Здесь находится единственный в стране завод по производству шин для авиации. К тому же есть технический университет, который сможет готовить специалистов-испытателей.

Без сертификации велик риск того, что гражданская авиация перейдет на импортные шины, сказал Борис Шалыгин. «Если решить этот вопрос, то никаких проблем с авиацией не будет, — отметил он. — Обуем всех!».

Виктор Томенко пообещал с помощью власти и возможностей, которые есть у губернатора, «двигать» обозначенные темы на федеральном уровне.