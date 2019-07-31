Стали известны проекты, которые должны вывести из бедности Алтайский край

Altapress.ru стали известны некоторые из тех проектов, которые краевые власти предлагают включить в индивидуальную программу ускоренного развития региона. Эту программу, напомним, примут по федеральному проекту борьбы с бедностью в 13 регионах России.

Предложения алтайских властей 30 июля обсуждали в Барнауле на большом совещании с министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным. Всего подготовили 111 проектов. Некоторые из них стали оказались в распоряжении altapress.ru.

Инвестпроекты

1. «Алтайский завод прецизионных изделий». Предоставление льготных займов от российских институтов развития на расширение производства топливных систем, заключение специального инвестконтракта.

Цена вопроса — 2 млрд рублей. Рабочих мест — 170.

2. «Меланжист Алтая». Заключение специального инвестконтракта для строительства нового прядильного и отделочного производства.

Цена вопроса — 18 млрд рублей (собственные средства). Рабочих мест — 1,4 тысячи.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на АЗПИ. altapress.ru

3. «Завод Алтайлесмаш». Привлечение займа Фонда развития промышленности на строительство завода по производству габаритных спецмашин для нефтедобывающей отрасли и сельского хозяйства.

Цена вопроса — 1 млрд. Рабочих мест — 200.

4. «Барнаульский завод прессового оборудования». Привлечение займа Фонда развития промышленности на организацию производства колесных дисков для сельскохозяйственной и другой колесной техники.

Цена вопроса — 652 млн. Рабочих мест — 36.

Транспорт

1. Передача автодороги «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан» из краевой собственности в федеральную.

2. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Барнаула.

Цена вопроса — 3 млрд рублей (федеральный бюджет).

Набережная в Барнауле. Анна Зайкова

Туризм

1. Проект «Барнаул-горнозаводской город. 2 этап — Ленточный бор» (благоустройство объектов показа и экскурсионных маршрутов в исторической части города, создание современных оздоровительных и спортивных центров, коллективных средств размещения, экскурсионных объектов, объектов общественного питания, культуры и отдыха).

Цена вопроса — 5,5 млрд рублей. Рабочих мест — 650.

2. Проект «Белокуриха — Предгорье Алтая» (модернизация транспортной инфраструктуры, строительство туристских, спортивных и культурно-досуговых объектов, обустройство экологических троп и маршрутов).

Цена вопроса — 2,4 млрд. Рабочих мест — 300.

3. Увеличение числа рейсов и снижение стоимости авиаперевозки Москва — Барнаул.

Железная дорога. pixabay.com

Экспорт

1. Снижение тарифов на транспортировку экспортной продукции железнодорожным транспортом — субсидирование до 80% транспортных затрат и исключение ограничения размера субсидии по ж/д тарифу), а также включение маслосемян в перечень субсидируемой продукции для Алтайского края. Увеличение лимитов субсидирования льготной перевозки зерна.

2. Снятие с российских экспортеров обязанности платить за простой вагонов на территории иностранных государств, так как у них нет рычагов влияния на сроки возврата вагонов на территорию России.

3. Снижение ввозных пошлин и увеличение квот на ввоз продуктов переработки сельского хозяйства в Китай.

Поддержка аграриев

Предоставление субсидий из федерального бюджета на стимулирование развития отраслей АПК и малых форм хозяйствования без установления предельного значения размера субсидии.

Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае. vk.com/svr_alt.

Уровень жизни

1. Строительство жилых корпусов — по 80 мест каждый — для интернатов для престарелых и инвалидов в Барнауле и Бийске, а также для Первомайского психоневрологического интерната.

2. Капитальный ремонт 15 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов.

3. Оказание государственной социальной помощи по соцконтракту.

4. Формирование системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина. barnaul.org

ЖКХ

1. Строительство ливневой канализации по ул. Власихинской (4-й коллектор), Барнаул.

2. Строительство очистных сооружений по ул. Понтонный Мост, 90/1, Барнаул.

3. Реконструкция канализационного коллектора № 13 по ул. Попова, Барнаул.

4. Подключение сетей водоснабжения со станции 3-го подъема. Система водоотведения поселков Зеленый, Новый, Нефтебаза, Бийск.

5. Строительство канализационного коллектора по пр Ленина в Рубцовске.

6. Реконструкция камеры гашения на выпуске ливневого коллектора и строительство очистных сооружений с берегоукреплением по ул. Фабричной, Барнаул.

7. Реконструкция биологических очистных сооружений в Яровом.

Строительство бийской дамбы. Юрий Верещагин

Экология

3 объекта по инженерной защите от наводнений,

3 берегоукрепительных объекта,

реконструкция дамбы на р. Катунь у с. Верх-Катунское Бийского района

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в «Алтайском краевом центре охраны материнства и детства». altapress.ru

Здравоохранение

1. Строительство хирургического корпуса на 165 коек в краевом центре охраны материнства и детства.

2. Строительство поликлиники в квартале 2002а, Барнаул.

3. Строительство поликлиники в Центральном, Индустриальном районах.

4. Реконструкция здания главного корпуса краевого онкодиспансера с пристройкой оперблока.

Новый радиологический корпус онкодиспансера презентован в Барнауле. Олег Богданов

6. Строительство корпуса лучевой терапии краевого онкодиспансера.

7. Строительство поликлиник при Алейской, Каменской, Славгородской ЦРБ.

8. Реконструкция краевой туберкулезной больницы № 1.

9. Строительство новых корпусов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

10. Приобретение санитарного транспорта.

Новая школа на ул. Сиреневая , 16 в Барнауле. Barnaul.org.

Образование

1. Строительство школ на 550 и на 1,1 тысяч учащихся в Бийске.

2. Строительство школ в Барнауле в квартале 2033 (1,1 тыс. учащихся), в микрорайоне «Спутник» (550 учащихся), в квартале 2010 (550 учащихся).

3. Строительство школ в Камне-на-Оби, в Новоалтайске, в Боровихе (Первомайский район),

Краевой художественный музей. Июль 2018 года. Анна Зайкова.

Культура

1. Реставрация «Алтайского государственного краеведческого музея».

2. Приобретение оборудования для «Государственного художественного музея Алтайского края».

3. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

СДЮШОР «Алтай». Хоккей. sdushor.hcaltai.ru.

Спорт

1. Завершение строительства крытого катка с искусственным льдом для школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай».

2. Строительство центра единоборств, центра игровых видов спорта в Барнауле.

3. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Павловске, Тальменке, Волчихе, Ключах, Панкрушихе, в селе Первомайском.