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31 июля 28°C

Стали известны проекты, которые должны вывести из бедности Алтайский край

Altapress.ru стали известны некоторые из тех проектов, которые краевые власти предлагают включить в индивидуальную программу ускоренного развития региона. Эту программу, напомним, примут по федеральному проекту борьбы с бедностью в 13 регионах России.

Виды Алтая.
Виды Алтая.
Анна Зайкова

Предложения алтайских властей 30 июля обсуждали в Барнауле на большом совещании с министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным. Всего подготовили 111 проектов. Некоторые из них стали оказались в распоряжении altapress.ru.

Инвестпроекты

1. «Алтайский завод прецизионных изделий». Предоставление льготных займов от российских институтов развития на расширение производства топливных систем, заключение специального инвестконтракта.

Цена вопроса — 2 млрд рублей. Рабочих мест — 170.

2. «Меланжист Алтая». Заключение специального инвестконтракта для строительства нового прядильного и отделочного производства.

Цена вопроса — 18 млрд рублей (собственные средства). Рабочих мест — 1,4 тысячи.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на АЗПИ.
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на АЗПИ.
altapress.ru

3. «Завод Алтайлесмаш». Привлечение займа Фонда развития промышленности на строительство завода по производству габаритных спецмашин для нефтедобывающей отрасли и сельского хозяйства.

Цена вопроса — 1 млрд. Рабочих мест — 200.

4. «Барнаульский завод прессового оборудования». Привлечение займа Фонда развития промышленности на организацию производства колесных дисков для сельскохозяйственной и другой колесной техники.

Цена вопроса — 652 млн. Рабочих мест — 36.

Транспорт

1. Передача автодороги «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан» из краевой собственности в федеральную.

2. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Барнаула.

Цена вопроса — 3 млрд рублей (федеральный бюджет).

Набережная в Барнауле.
Набережная в Барнауле.
Анна Зайкова

Туризм

1. Проект «Барнаул-горнозаводской город. 2 этап — Ленточный бор» (благоустройство объектов показа и экскурсионных маршрутов в исторической части города, создание современных оздоровительных и спортивных центров, коллективных средств размещения, экскурсионных объектов, объектов общественного питания, культуры и отдыха).

Цена вопроса — 5,5 млрд рублей. Рабочих мест — 650.

2. Проект «Белокуриха — Предгорье Алтая» (модернизация транспортной инфраструктуры, строительство туристских, спортивных и культурно-досуговых объектов, обустройство экологических троп и маршрутов).

Цена вопроса — 2,4 млрд. Рабочих мест — 300.

3. Увеличение числа рейсов и снижение стоимости авиаперевозки Москва — Барнаул.

Железная дорога.
Железная дорога.
pixabay.com

Экспорт

1. Снижение тарифов на транспортировку экспортной продукции железнодорожным транспортом — субсидирование до 80% транспортных затрат и исключение ограничения размера субсидии по ж/д тарифу), а также включение маслосемян в перечень субсидируемой продукции для Алтайского края. Увеличение лимитов субсидирования льготной перевозки зерна.

2. Снятие с российских экспортеров обязанности платить за простой вагонов на территории иностранных государств, так как у них нет рычагов влияния на сроки возврата вагонов на территорию России.

3. Снижение ввозных пошлин и увеличение квот на ввоз продуктов переработки сельского хозяйства в Китай.

Поддержка аграриев

Предоставление субсидий из федерального бюджета на стимулирование развития отраслей АПК и малых форм хозяйствования без установления предельного значения размера субсидии.

Волонтеры фонда &quot;Старость в радость&quot; в домах для престарелых в Алтайском крае.
Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае.
vk.com/svr_alt.

Уровень жизни

1. Строительство жилых корпусов — по 80 мест каждый — для интернатов для престарелых и инвалидов в Барнауле и Бийске, а также для Первомайского психоневрологического интерната.

2. Капитальный ремонт 15 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов.

3. Оказание государственной социальной помощи по соцконтракту.

4. Формирование системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина.
На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина.
barnaul.org

ЖКХ

1. Строительство ливневой канализации по ул. Власихинской (4-й коллектор), Барнаул.

2. Строительство очистных сооружений по ул. Понтонный Мост, 90/1, Барнаул.

3. Реконструкция канализационного коллектора № 13 по ул. Попова, Барнаул.

4. Подключение сетей водоснабжения со станции 3-го подъема. Система водоотведения поселков Зеленый, Новый, Нефтебаза, Бийск.

5. Строительство канализационного коллектора по пр Ленина в Рубцовске.

6. Реконструкция камеры гашения на выпуске ливневого коллектора и строительство очистных сооружений с берегоукреплением по ул. Фабричной, Барнаул.

7. Реконструкция биологических очистных сооружений в Яровом.

Строительство бийской дамбы.
Строительство бийской дамбы.
Юрий Верещагин

Экология

  • 3 объекта по инженерной защите от наводнений,
  • 3 берегоукрепительных объекта,
  • реконструкция дамбы на р. Катунь у с. Верх-Катунское Бийского района
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в «Алтайском краевом центре охраны материнства и детства».
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в «Алтайском краевом центре охраны материнства и детства».
altapress.ru

Здравоохранение

1. Строительство хирургического корпуса на 165 коек в краевом центре охраны материнства и детства.

2. Строительство поликлиники в квартале 2002а, Барнаул.

3. Строительство поликлиники в Центральном, Индустриальном районах.

4. Реконструкция здания главного корпуса краевого онкодиспансера с пристройкой оперблока.

Новый радиологический корпус онкодиспансера презентован в Барнауле.
Новый радиологический корпус онкодиспансера презентован в Барнауле.
Олег Богданов

6. Строительство корпуса лучевой терапии краевого онкодиспансера.

7. Строительство поликлиник при Алейской, Каменской, Славгородской ЦРБ.

8. Реконструкция краевой туберкулезной больницы № 1.

9. Строительство новых корпусов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

10. Приобретение санитарного транспорта.

Новая школа на ул. Сиреневая, 16 в Барнауле.
Новая школа на ул. Сиреневая, 16 в Барнауле.
Barnaul.org.

Образование

1. Строительство школ на 550 и на 1,1 тысяч учащихся в Бийске.

2. Строительство школ в Барнауле в квартале 2033 (1,1 тыс. учащихся), в микрорайоне «Спутник» (550 учащихся), в квартале 2010 (550 учащихся).

3. Строительство школ в Камне-на-Оби, в Новоалтайске, в Боровихе (Первомайский район),

Краевой художественный музей. Июль 2018 года.
Краевой художественный музей. Июль 2018 года.
Анна Зайкова.

Культура

1. Реставрация «Алтайского государственного краеведческого музея».

2. Приобретение оборудования для «Государственного художественного музея Алтайского края».

3. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

СДЮШОР &quot;Алтай&quot;. Хоккей.
СДЮШОР «Алтай». Хоккей.
sdushor.hcaltai.ru.

Спорт

1. Завершение строительства крытого катка с искусственным льдом для школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай».

2. Строительство центра единоборств, центра игровых видов спорта в Барнауле.

3. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Павловске, Тальменке, Волчихе, Ключах, Панкрушихе, в селе Первомайском.

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