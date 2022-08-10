10 августа
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Экономика

Обвал рубля допустил эксперт при одном условии

Рубль продолжает поддерживать положительное сальдо торгового баланса и внушительный доход, который компании получают от экспорта. Однако при одном условии возможен его обвал.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Ситуация может измениться из-за серьезной рецессии, которая способна уменьшить спрос на энергоносители, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, пишет «Прайм».

Перевес предложения валюты над спросом также помогает рублю держаться на устойчивой позиции, уточнил эксперт.

Специалист также напомнил — Центральный банк России в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий допускает возобновление покупок валюты по новому бюджетному правилу лишь со следующего года.

При этом дорогое сырье, преимущественно нефть и газ, — практические единственные факторы, защищающие российский рубль от последствий санкций и повышения геополитической напряженности.

Рубль может ждать обвал в случае снижения нефтяных котировок. При появлении признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос на него упадет. Уменьшатся и цены, из-за чего доллар может снова стоить 80 рублей и выше, высказал мнение Бабин.

Ранее сохранение введенных против России санкций до 2024 года спрогнозировал ЦБ.

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