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Экономика

Оклад учителя предложили повысить до трех прожиточных минимумов

В Госдуме подготовили законопроект, повышающий базовый оклад учителя до трехкратной величины прожиточного минимума в регионе, сообщает РИА «Новости».

Школа. Земский учитель. Заринский район.
Школа. Земский учитель. Заринский район.
Анна Зайкова.

Как пояснил зампред думского Комитета по образованию и науке Максим Зайцев, соответствующий документ вскоре внесут на рассмотрение ГД.

«Работа над этим законопроектом почти завершена. Скорее всего, мы внесем его в четверг», — рассказал он.

Законопроект предполагает, что базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трехкратной величины прожиточного минимума в регионе.

При этом, как подчеркнули авторы инициативы, минимальная зарплата учителя не может быть ниже средней в регионе.

«Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составляет 11 653 рубля, это значит, что учителя в регионах будут получать базовый оклад в размере около 35 тысяч рублей. Именно такой минимальный базовый оклад будет гарантирован учителю за 18 норма-часов преподавательской работы <…> Если опираться на то, что минимальная зарплата педагога не может быть ниже средней зарплаты в регионе, то средняя учительская зарплата по России составит 45 тысяч рублей», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также предлагает установить, что разница между зарплатами директора школы и учителя не должна превышать 1 к 4.

Ранее барнаульские власти пообещали не снижать учителям «маленькие зарплаты».

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