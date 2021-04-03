Барнаульские власти пообещали не снижать учителям «маленькие зарплаты»

Комитет по образованию администрации Барнаула пообещал, что зарплаты в школе № 107 не понизятся, рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Ранее в сообществе опубликовали «приказ», согласно которому в некоторых школах города оплата труда должна понизиться.

Об этом рассказал супруг одного из педагогов школы № 107, которых «уведомили о том, что будет снижена заработная плата, так как снизилась наполняемость в классах».

«Ориентировочно на 700 рублей при снижении коэффициента. А некоторые школы вообще просели. Получается, в СМИ говорят о необходимости повышения зарплат учителям, о росте авторитета учителей. А по факту получаем снижение зарплаты. При этом нам еще нет 33 лет — молодежь так называемая (с точки зрения государства)», — возмутился мужчина.

Он также отметил, что в 46 барнаульских образовательных организациях зарплаты увеличат, в 38 — снизят, а в одной — останутся на прежнем уровне.

В образовательном Комитете заверили, что зарплата останется на прежнем уровне — за счет других выплат.

«В школе № 107 изменилась средняя наполняемость в сравнении с прошлым годом (уменьшилась). Соответственно, изменился и повышающий коэффициент, учитывающий отклонение от нормативной наполняемости. Так, до 1 мая 2021 года он составляет 1.117, с 1 мая будет — 1.114. В связи с уменьшением повышающего коэффициента зарплата сотрудников будет изменена в части этого показателя. При этом фонд оплаты труда в школе остался прежним, средства будут направлены, например, на стимулирующие или компенсационные выплаты учителям этой же школы», — пояснили в администрации.

Также подчеркнули, что сотрудников школы своевременно предупредили об изменении зарплаты.

Кстати, согласно «приказу» зарплаты в школах в основном на уровне 28 тыс. рублей, хотя в паре мест можно найти 16 и даже 11 тысяч.

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