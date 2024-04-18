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Экономика

Около 700 млн рублей направят на повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае

В регионе реализуют план по снижению аварийности в местах концентрации ДТП и потенциально аварийно-опасных участках, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
CC0

За первый квартал 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года отмечают рост аварийности и числа травмированных и погибших.

Министр транспорта Антон Воронов указал рост автомобильного трафика в Алтайском крае в последние годы. Это одна из причин роста аварийности. При этом главный фактор летальности в ДТП — превышение скорости.

В прошлом году выделили более 150 млн рублей на приобретение камер фотовидеофиксации. До конца года в регионе будет работать 235 комплексов контроля дорожного движения, из них 199 стационарных, а также передвижные и мобильные.

Таким образом, около 700 млн рублей до 2030 года направят на повышение безопасности дорожного движения.

Ранее в Барнауле начали ремонтировать дороги.

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