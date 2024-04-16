Таким образом, 16 апреля специалисты МБУ «Автодорстрой» приступили к текущему ремонту дорог на ул. Анатолия (от пр-та Ленина до Комсомольского), Аванесова, пл. Победы, пр-те Строителей (от ул. Ядринцева до ул. Челюскинцев).
Также ремонтные работы проходят на Южном тракте от Ленточного бора в сторону Лесного тракта.
Ход ремонтных работ на ул. Аванесова проконтролировал глава города Вячеслав Франк.
Напомним, что в 2024 году по решению мэра города на текущий ремонт дорог из городского бюджета выделены дополнительные средства. Всего планируется направить на эти цели более 160 млн рублей.
В рамках выделенного бюджета планируется отремонтировать дороги, тротуары, колодцы, остановки, подходы к пешеходным переходам, а также уложить искусственные дорожные неровности. Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тыс. кв. м.
В том числе глава города поручил держать его в курсе происходящих дорожных работ с указанием конкретных участков и сроками ремонта. Планируется для ускорения проведения работ и минимизации неудобств для барнаульцев, дорожным службам проработать вопрос о частичном переносе ремонтных работ на ночное время.
Ранее сообщалось, что два смытых моста восстановят в Алтайском крае.
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