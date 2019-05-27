Около 140 сотрудников пензенской станции скорой помощи начали забастовку

Всего в акции протеста принимают участие около 140 человек.

На первом этапе забастовки фельдшеры выездных бригад будут отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры-анестезисты — от обслуживания вызовов без врача-реаниматолога. На втором этапе — с 10 июня — к акции подключаться водители скорых, которые откажутся принимать автомобили с техническими неисправностями.

Бастующие требуют от властей региона повысить им зарплату, а также увеличить количество реанимационных бригад минимум до восьми.

Это необходимо для того, чтобы скорые в соответствии с федеральным нормативом успевали доехать к больному за 20 минут, что сейчас в большинстве случаев невозможно.

Итальянская забастовка — форма протеста, подразумевающая строгое выполнение сотрудниками организации всех должностных инструкций и правил, не нарушая их абсолютно ни в чем. Бастующие во время забастовки могут в обязательном порядке выполнять не все, а только некоторые правила. Некоторые эксперты называют такую забастовку цивилизованным методом высказывания своего недовольства.