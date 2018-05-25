Российское судно арестовали в порту Южной Кореи из-за забастовки моряков

"Нам несколько дней назад поступило письмо, что в порту начали процедуру ареста. Она проходит в течение суток, поэтому судно уже арестовано", — сказал Осчанский.

По его словам, три члена экипажа обратились в пусанский офис Международной федерации транспортных рабочих (ITF), где им оплатили билеты до Калининграда и выдали по 500 долларов авансом. На борту судна остались моряки из Сахалинской области и Приморского края.

Судно принадлежит сахалинской компании "Парус", которая неоднократно сталкивалась с забастовками моряков. Так, в 2016 году экипаж "Касаткина" бастовал в Амстердаме на протяжении нескольких недель из-за невыплаты зарплаты.

"У компании на всех судах проблемы — с "Селенги" экипаж списался без денег, получив лишь гарантийное письмо об оплате. Моряки другого судна — "Солярис" — также без денег в Китае", — заявил Осичанский.

В конце 2016 года портовая инспекция Амстердама (Нидерланды) запретила выход в море российскому судну "Николай Касаткин" из-за несоответствия условий труда, квалификации и безопасности. Экипаж судна объявлял забастовку из-за долгов по зарплате. Спустя две недели судовладелец начал выплачивать долги, а рыбаки приступили к выгрузке мороженого краба, который находился в трюме судна, пропорционально перечисляемой зарплате.