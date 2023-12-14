ООО «АСМ-Экспорт» пополнило ряды участников нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае

Число участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае пополнил завод элеваторного оборудования ASM-AGRO* (ООО «АСМ-Экспорт») — резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения «АлтаКАМ». 12 декабря на предприятии прошли отборочные мероприятия.

ООО «АСМ-Экспорт» пополнило ряды участников нацпроекта «Производительность труда». Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».