14 декабря
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Экономика

ООО «АСМ-Экспорт» пополнило ряды участников нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае

Число участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае пополнил завод элеваторного оборудования ASM-AGRO* (ООО «АСМ-Экспорт») — резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения «АлтаКАМ». 12 декабря на предприятии прошли отборочные мероприятия.

ООО «АСМ-Экспорт» пополнило ряды участников нацпроекта «Производительность труда».
ООО «АСМ-Экспорт» пополнило ряды участников нацпроекта «Производительность труда».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

В ходе отбора специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям компании о целях и задачах нацпроекта, методологии проводимых улучшений, а также определились с мероприятиями и удобными сроками их реализации.

В 2024 году эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия приступят к оптимизации выбранного пилотного потока, улучшению производственной системы, а также организации проектного офиса на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений.

Также в рамках нацпроекта будут проведены обучения сотрудников методам и инструментам бережливого производства. Дополнительно на предприятии подготовят и сертифицируют внутренних инструкторов по бережливому производству, чтобы они могли обеспечить последующую передачу знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации после завершения этапа совместной работы с экспертами РЦК.

Спустя шесть месяцев после выхода экспертов на предприятие будет организовано подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках национального проекта.

Напомним, что участниками национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае до середины 2024 года смогут стать 87 региональных компаний. По состоянию на сегодняшний день участниками нацпроекта уже являются 84 предприятия и еще несколько алтайских организаций подали заявки на отбор.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

* АСМ-Агро.

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