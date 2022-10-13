ООО «Бурановское» пополнило ряды участников национального проекта «Производительность труда»

Новым участником нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае стало ООО «Бурановское». 6 октября на предприятии состоялось стартовое совещание с участием руководителя компании, участников рабочей группы, сотрудников производства, представителей районной администрации и Министерства экономического развития Алтайского края, эксперта регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

В настоящее время ООО «Бурановское» завершило «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

В ходе встречи заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Татьяна Богданова презентовала нацпроект «Производительность труда» и меры поддержки для предприятий участников.

Первый заместитель главы администрации Усть-Калманского района Виктор Еремин и председатель комитета по сельскому хозяйству Сергей Лопатка выступили с приветственным словом и обозначили ценность, которую имеет предприятие для всего муниципального образования.

Также они подчеркнули важность участия в нацпроекте и получения уникального опыта бережливого производства. Кроме того, спикеры заострили внимание на работе, которая ведется в направлении строительства необходимой хозяйству дороги.

Директор хозяйства Сергей Бродников, в свою очередь, рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед предприятием в рамках реализации нацпроекта. Также он сообщи о принятой мотивации сотрудников за результативность в проекте по итогам трех и шести месяцев.

Эксперт Регионального центра компетенций Елена Моргуль рассказала о лучших практиках предприятий-участников региона и страны, а также обозначила перед сотрудниками ООО «Бурановское» порядок и особенность внедрения инструментов бережливого производства, их влияние на сокращение потерь, повышение производительности труда и результативность работы компании в целом.

Руководитель программы Анна Земзюлина в своем выступлении рассказала о выбранном потоке и показателях успешности проекта, а также сообщила о прошедшем обучении участников рабочей группы и мероприятиях по вовлечению в своем выступлении представила.

В течение ближайших трех месяцев предприятию предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению в процессе производства сырого молока. Эксперты Регионального центра компетенций будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников компании.

Отметим, что дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах ООО «Бурановское».

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.