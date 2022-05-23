Опальный алтайский общественник назвал субсидии на хлеб «пиар-пропагандистскими» и попросил пояснений

В 2022 году алтайские хлебопеки смогут получить 52,2 млн рублей субсидий, которые должны сдержать рост цен. Отбор заявок начнется после утверждения всех форм документов, в ходе онлайн пресс-конференции пообещал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. К нему по этому поводу возникло много вопросов.

Одним из тех, кого интересовала новая форма поддержки стал известный активист Константин Емешин, которого в этом месяце исключили из состава Общественной палаты Барнаула.

Он оказался достаточно категоричен в своих высказываниях.

«По-моему эта поддержка чисто пиар-пропагандистская акция, когда под видом вроде бы удешевления основного продукта хлеба государство дает поддержку. Но из всей логистической цепочки получают только хлебопеки, а не крестьяне и мукомолы. Кроме этого реально цена хлеба все равно маскируется розничной ценой, которую определяет торговля. Или я не прав?» — задал свой вопрос Емешин.

Константин Емешин. Анна Зайкова.

Александру Большакову пришлось объяснять, что господдержка производителей хлеба и хлебобулочных изделий предоставляется на реализуемую продукцию и направлена не на «удешевление» хлеба, а на сдерживание сложившихся отпускных цен на него.

«В прошлом году данная поддержка осуществлялась одновременно с поддержкой мукомолов. На фоне роста цен на зерно из бюджета были выделены субсидии на компенсацию затрат на приобретаемую ими для производства муки продовольственную пшеницу. Всего в 2021 году на эти цели направлено 367,7 млн. рублей, что позволило просубсидировать приобретение 199,5 тыс. тонн зерна. В текущем году для сдерживания цен на зерно (и муку) задействованы другие меры, в частности — ограничение экспортных поставок. Сельскохозяйственные производители в свою очередь пользуются широким спектром государственной поддержки», — говорится в ответе чиновника.

Что известно о поддержке

размер субсидии увеличен с 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий;

участники отбора — юридические лица или индивидуальные предприниматели не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков ( подрядчиков , исполнителей);

подрядчиков исполнителей); у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов , сборов , страховых взносов , пеней , штрафов , процентов , не превышающая 300 тыс. рублей.

Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова

Предприятия, претендующие на получение компенсации, должны будут выполнить требования по неповышению цен на свою продукцию в месяце, за который причитаются субсидии, по отношению к средней цене, сложившейся у участника отбора в предшествующем месяце.