Опальный алтайский общественник назвал субсидии на хлеб «пиар-пропагандистскими» и попросил пояснений

Одним из тех, кого интересовала новая форма поддержки стал известный активист Константин Емешин, которого в этом месяце исключили из состава Общественной палаты Барнаула.
Он оказался достаточно категоричен в своих высказываниях.
«По-моему эта поддержка чисто пиар-пропагандистская акция, когда под видом вроде бы удешевления основного продукта хлеба государство дает поддержку. Но из всей логистической цепочки получают только хлебопеки, а не крестьяне и мукомолы. Кроме этого реально цена хлеба все равно маскируется розничной ценой, которую определяет торговля. Или я не прав?» — задал свой вопрос Емешин.
Александру Большакову пришлось объяснять, что господдержка производителей хлеба и хлебобулочных изделий предоставляется на реализуемую продукцию и направлена не на «удешевление» хлеба, а на сдерживание сложившихся отпускных цен на него.
«В прошлом году данная поддержка осуществлялась одновременно с поддержкой мукомолов. На фоне роста цен на зерно из бюджета были выделены субсидии на компенсацию затрат на приобретаемую ими для производства муки продовольственную пшеницу. Всего в 2021 году на эти цели направлено 367,7 млн. рублей, что позволило просубсидировать приобретение 199,5 тыс. тонн зерна. В текущем году для сдерживания цен на зерно (и муку) задействованы другие меры, в частности — ограничение экспортных поставок. Сельскохозяйственные производители в свою очередь пользуются широким спектром государственной поддержки», — говорится в ответе чиновника.
Что известно о поддержке
- размер субсидии увеличен с 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий;
- участники отбора — юридические лица или индивидуальные предприниматели не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, не превышающая 300 тыс. рублей.
Предприятия, претендующие на получение компенсации, должны будут выполнить требования по неповышению цен на свою продукцию в месяце, за который причитаются субсидии, по отношению к средней цене, сложившейся у участника отбора в предшествующем месяце.