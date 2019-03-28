Оператор мобильной связи запустил сеть интернета вещей почти во всем Алтайском крае

Оператор МТС подготовил свою сеть в Алтайском крае к запуску сервисов интернета вещей по технологии NB-IoT (Narrow Band IoT). Услуга в первую очередь предназначена для бизнес-клиентов. Об этом altapress.ru рассказали в компании.

Где развернута сеть МТС для интернета вещей

Сеть развернута в Барнауле и пригородных поселках, Алейске, Бийске, Белокурихе, Заринске, Новоалтайске, Славгороде, Камне-на-Оби, Яровом, Змеиногорске, ЗАТО «Сибирском», и во всех населённых пунктах региона с численностью населения более 10 тыс. человек. Всего инфраструктура для NB-IoT готова более чем в 80 населенных пунктах края.

Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в крае. К запуску NB-IoT готова инфраструктура во всех районах Барнаула, а также в 40 районах края и большинстве районных центров.

В чем преимущества NB-IoT

Бизнес уже использует решения M2M (обмен данными между машинами) на сети МТС в Алтайском крае. Появление сети NB-IoT позволит повысить популярность IoT-решений в регионе, так как существенно снизит затраты бизнеса и государственных организаций при внедрении умных устройств.

Снижение затрат произойдет благодаря преимуществам новой технологии над существующими стандартами для M2M. NB-IoT обеспечивает огромную емкость сети, высокую радиочувствительность, долгий срок службы и низкую стоимость устройств.

Пользователи сети смогут подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Сеть NB-IoT МТС обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств — датчиков, сенсоров и счетчиков.

Вышка. Связь. Михаил Хаустов

Где востребованы решения на базе NB-IoT

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

Где еще МТС развернет сеть NB-IoT

Запуск сети в Алтайском крае — часть большой федеральной программы, в рамках которой МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами. Сеть NB-IoT развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco.

Кто еще запустил сеть интернета вещей в Алтайском крае

Другие операторы мобильной связи пока не рассказывали о реализации подобных проектов в Алтайском крае. Сеть для интернета вещей в Барнауле развернул оператор проводной связи «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»). В городе стоит три базовые станции, работающие по технологии LoraWAN, клиентов по данным на начало марта не было.