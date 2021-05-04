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Экономика

Определили самого богатого человека России

Самым богатым человеком в России оказался владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Владимир Потанин, российский миллиардер.
Владимир Потанин, российский миллиардер.
instagram.com/vladimir__potanin.

Состояние Потанина насчитывает 32 млрд долларов.

С начала 2021 года он потерял 622 млн долларов, а заработал больше двух миллиардов.

Вторым самым богатым россиянином назван основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием 28,4 млрд долларов.

Единственная женщина в списке — основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. С начала года она заработала 443 млн долларов, подняв состояние до 9,53 млрд, пишет Lenta.ru.

Всего совокупное состояние миллиардеров из России за первые четыре месяца года выросло на 27,94 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
greenpeace.ru

Экокатастрофа

В начале февраля суд постановил взыскать с «Норильского никеля» штраф в размере 146,2 млрд рублей — за нанесенный вред от разлива топлива на Таймыре.

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