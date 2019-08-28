Опубликовано сообщение о размере чистого убытка «Ленты»

EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации) снизилась в январе—июне на 5,7% в годовом сопоставлении до 16,144 млрд рублей, а рентабельность этого показателя составила 8,1% против 8,9% годом ранее, пишет «Росбалт».
Валовая прибыль «Ленты» по итогам первых 6 месяцев текущего года оказалась на уровне 44,855 млрд рублей, а выручка составила 199,211 млрд рублей.
Ритейлеры России и других стран мира сейчас озабочены тем, чтобы научиться делать индивидуальные предложения каждому покупателю. Для этого сети накапливают информацию о своих клиентах и покупках, которые они совершают на персональных картах лояльности и другими инструментами.
Таким образом ритейлер пытается уйти от эффективного, но разорительного способа стимуляции продаж — акций и скидок, которые сокращают прибыль от торговли.