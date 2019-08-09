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Экономика

Основным каналом влияния на покупателей роскоши стали блогеры и соцсети

В России блогеры и соцсети стали основным каналом влияния при принятии решений о покупке тех или иных предметов роскоши. На них полагается 45% покупателей люкса, следует из отчета BCG и Altagamma «True-Luxury Global Consumer Insight», сообщает РБК.

Бриллианты производства "АЛРОСА".
Бриллианты производства "АЛРОСА".
altairegion22.ru

Еще в 2013 году покупки под влиянием блогосферы осуществляли только 11% потребителей в России.

К покупателям «люкса» аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши €39 тыс.

Размер «чека» таких покупателей вырос — в 2017-м он составлял €37 тыс, пишет bfm.ru.

«Вес» блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%. Всего в 1 п.п. расхождение по другим основным каналам влияния: журналам доверяет 36% российских покупателей (в мире — 37%), сайтам брендов — 33% (34%).

Ранее россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов — в основном, на обучение и медицину для себя и близких.

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