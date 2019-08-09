Основным каналом влияния на покупателей роскоши стали блогеры и соцсети

Еще в 2013 году покупки под влиянием блогосферы осуществляли только 11% потребителей в России.
К покупателям «люкса» аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши €39 тыс.
Размер «чека» таких покупателей вырос — в 2017-м он составлял €37 тыс, пишет bfm.ru.
«Вес» блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%. Всего в 1 п.п. расхождение по другим основным каналам влияния: журналам доверяет 36% российских покупателей (в мире — 37%), сайтам брендов — 33% (34%).
Ранее россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов — в основном, на обучение и медицину для себя и близких.