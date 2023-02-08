От банка до «банки». Алтайский край оказался в конце рейтинга по объему вкладов населения

Алтайский край занял 69 строчку в рейтинге российских регионов по объему вкладов населения, расположившись между Астраханской областью и Республикой Хакасия. Это следует из материалов, опубликованных РИА Рейтинг.

Алтайский край в рейтинге по объему вкладов населения занял 69 место из 85 субъектов страны. Новые территории, присоединенные в ходе СВО, в списке указаны, но по ним нет данных, поэтому в рейтинге они не фигурируют.

В Алтайском крае на душу населения приходится 112,2 тыс. рублей — именно такая сумма «лежит» на вкладе в банке у среднестатистического жителя региона. При этом объем вклада у среднестатистического жителя края в 4,2 раза больше, чем средняя зарплата по региону. Примечательно, что эта сумма за год выросла на 9,1%.

Республика Алтай в общем рейтинге оказалась ниже Алтайского края и заняла 78 строчку. Здесь у жителей на вкладах в банках находится в среднем 59 тыс. рублей. Тем не менее, по темпам роста объемов вкладов соседний регион оказался впереди Алтайского края — за год рост составил 10,9%.

Экономика. Развитие. СС0

Объем вкладов на душу населения вырос практически в каждом российском регионе, кроме Москвы, — здесь он упал на 2%. Тем не менее, Москва по-прежнему является безоговорочным лидером рейтинга. В российской столице на душу населения приходится более одного млн рублей на вкладах —1 038,1 рублей.

Замыкает рейтинг Республика Ингушетия. Здесь у одного жителя на вкладе в банке «лежит» в среднем 13,6 тыс. рублей — это даже меньше номинальных доходов в регионе. Соотношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходов составляет 0,7.

Экономика СС0

Примечательно большое экономическое «расслоение» между регионами. Так, средний объем вкладов на одного жителя между регионами, занявшими первое и последнее место — Москвой и Ингушетией, отличается практически в 77 раз.

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