Прикосновенный запас. Как заплатить новый налог с вкладов и сколько придется отдать государству

В следующем году россиянам придется впервые заплатить налог по вкладам — в России начал действовать новый порядок налогообложения доходов по вкладам и счетам, а также доходов физических лиц выше 5 млн рублей в год. О том, кому придется платить этот налог и как будет работать этот механизм — в материале altapress.ru.

Что будет облагаться новым налогом?

Впервые о введении такого налога высказался еще в 2020 году президент РФ Владимир Путин. Тогда он в телеобращении к россиянам по поводу распространения ковида предложил новый налог. Президент заявил, что доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше одного млн рублей нужно обложить подоходным налогом — он составляет 13%.

Владимир Путин. 2023 год. kremlin.ru. Кадр из видео.

Первоначально власти планировали собирать эти налоги начиная с 2022 года — с доходов, полученных в 2021 году. Но в марте прошлого года в законодательство внесли изменения и доходы по вкладам в 2021—2022 годах освободили от уплаты налога. Теперь его предстоит платить только в 2024 году за доходы в 2023-м.

Новым налогом будут облагаться те доходы, которые люди получили по вкладам и банковским счетам. Налог нужно будет заплатить, если размер ставки по вашему рублевому вкладу превышал 1%, большинство таких счетов — зарплатные или текущие.

Налоги. Altapress.ru.

Кроме того, налог не будет взиматься с доходов по эскроу-счетам — специальных счетов для покупателей недвижимости.

Если же вклад был открыт в иностранной валюте, то налог предстоит заплатить, независимо от того, какая была установлена процентная ставка. Доходы по ним будут пересчитываться в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается.

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники ( CC0)

Сами сбережения на вкладах облагаться налогом не будут, поскольку считаются не доходом, а имуществом. Поэтому налогообложению будет подвергаться только процентный доход.

С какой суммы налог взимать не будут?

При введении нового налога, российские власти установили необлагаемый уровень дохода по вкладам.

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники ( CC0)

Чтобы посчитать этот уровень, нужно миллион рублей умножить на максимальную ключевую ставку Центробанка России за календарный год, когда был получен доход, за который вы отчитываетесь.

Пример. Допустим, максимальная ключевая ставка ЦБ в 2023 году останется на нынешнем уровне — 7,5%. Тогда сумма необлагаемого процентного дохода составит 1 млн х 7,5% = 75 тыс. рублей. Если за 2023 год вы получили доход с вкладов 120 тыс. рублей, то в таком случае налогом в 13% будет облагаться сумма: 120 тыс. — 75 тыс. рублей = 45 тыс. Итого заплатить предстоит 13% от 45 тыс. — 5 850 рублей.

При этом, если совокупный доход за год, включая процентные доходы по вкладам, превысит 5 млн рублей, то он будет облагаться по повышенной ставке в 15%.

Налоги. Документы. Бухгалтерия. открытые источники в интернете

Отдельно следует отметить, что при расчете суммы налога процентные доходы учитываются за тот год, в котором вы их фактически получили. Если проценты начисляются банком в счет пополнения того же вклада, то есть на вклады с капитализацией, то процентный доход будет учитываться в том же налоговом периоде, в котором было зачисление этих процентов.

Когда нужно будет заплатить налог на вклады?

Новый налог предстоит уплатить самостоятельно по итогам 2023 года. Первый установленный срок — до 1 декабря 2024 года, при этом банк сам не может удержать налог — он не является налоговым агентом.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Банки раз в год направляют в ФНС информацию о доходах с вкладов клиента по вкладам и счетам. Именно налоговая сводит информацию и высчитывает окончательную сумму налога, которую вам предстоит заплатить.

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