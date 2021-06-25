От фудбокса до Кремля. Как барнаульская «Студия вкуса» покоряет российский рынок общепита

Общественное питание — очень сложная сфера для ведения бизнеса. Здесь важна каждая мелочь, а ошибки чреваты большими репутационными рисками. Высокий уровень сервиса, внедрение новых форматов и нетривиальность во всем — главные принципы, которых придерживается предприниматель и шеф-повар Михаил Хмелинин, успешно развивающий услуги кейтеринга и являющийся создателем «Студии вкуса» и ресторана «Среда».

— Михаил , расскажите как давно вы развиваете кейтеринг и как долго существует ваш ресторан.

— На рынке мы работаем уже более 10 лет. Что касается ресторана, то он работает более года. Впрочем, в Барнауле ранее у нас был небезызвестный проект гастробистро «Горсуп».

Кроме того, около полутора лет я жил в Москве и реализовывал различные проекты в столице.

Что такое кейтеринг Слово catering переводится с английского как «поставка продовольствия» или «организация общественного питания». Кейтеринг — это приготовление и доставка блюд по адресу заказчика, своего рода выездное ресторанное обслуживание, которое выполняется профессиональной компанией.

Михаил Хмелинин. Фото с личной страницы в соцсети vk.com.

— Среди наиболее крупных столичных проектов что можете выделить в первую очередь?

— Например, мы работали на официальном торжественном мероприятии в Кремле по случаю празднования Дня народного единства. Подали заявку на участие в этом тендере, победили и успешно выполнили свою работу.

Кстати, совсем недавно мы работали и на Петербургском международном экономическом форуме, где также отлично себя зарекомендовали.

— То есть работа в системе тендеров и контрактов для вас уже давно обычное дело?

— Да, мы активно участвуем в этих процедурах. Здесь главное внимательно отслеживать тендеры, правильно оформлять заявки и, конечно, достойно выполнять свои обязательства. У нас для этого все есть — команда профессионалов и необходимый ресурс.

Студия вкуса. studio-vkusa.ru.

— А заграничный опыт работы у вашей компании имеется?

— Да, мы не раз работали за рубежом, например, в Чехии. Сейчас с этим в силу пандемии стало сложнее, но, надеюсь, что в этом отношении ситуация изменится к лучшему.

— Разница в развитии рынка общественного питания в столицах и в регионах — разительная?

— Конечно же, она есть. Понятно, что во многом Москва опережает регионы, формирует тренды, форматы обслуживания.

Но, в первую очередь, это связано с экономическим уровнем, покупательской способностью, уровнем зарплат и так далее. Так что эта разница продиктована объективными факторами.

Сам же этот рынок является очень разнообразным. На нем действительно интересно развиваться, постоянно искать и находить что-то новое.

Самое важное — стремиться к постоянному развитию, не останавливаться на достигнутом, быть внимательным ко всем мелочам, делать все вкусно, красиво и интересно.

— Насколько кейтеринг является конкурентной нишей сегодня?

— Компаний, которые так или иначе оказывают подобного рода услуги, становится больше, но мы, если честно, за свою нишу не переживаем. У нас есть профессиональная команда, есть возможность работать в разных регионах и реализовывать проекты в тех или иных коллаборациях. И наш опыт в проведении самых разных мероприятий — очень большой.

— Пандемия коронавируса серьезно ударила по самым разным сферам. Как COVID-19 отразился на вашей компании?

— Да, мы ощутили, что из-за всей этой истории просела экономика, и компании, и простые люди в этих условиях урезали свои расходы и бюджеты, произошел определенный спад спроса.

Но сидеть и жаловаться на то, как все сложно — не наша позиция. Мы исходим из того, что надо работать, а не рассуждать о том, как все плохо. Так, глядя наперед и подстраиваясь под непростые условия, мы запустили доставку фудбоксов, начали реализовывать в этом направлении интересные идеи и это оказалось очень востребованным.

Михаил Хмелинин. Фото с личной страницы в соцсети vk.com.

— По-вашему , в связи с развитием услуг доставки еды , распространением сервисов по заказу продуктов , рестораны в классическом понимании в перспективе утратят позиции на рынке общепита? Или разные форматы будут благополучно сосуществовать?

— Тут надо понимать, что в ресторан люди так или иначе идут за эмоциями и впечатлениями. И если правильно отвечать на этот запрос, то у ресторанов все будет хорошо.

Но при этом, конечно, следует исходить из понимания того, что цена должна быть адекватной, а не космической. Клиент должен понимать, что он получает честность — честный продукт по честной цене.

— А на что вообще сегодня ориентирован клиент? На какую кухню?

— На самом деле клиент ориентирован, в первую очередь, на качество. И здесь важно все — качество продуктов, вкус, уровень сервировки. Тут, что называется, история «на дурочка» не пройдет.

Михаил Хмелинин. Фото с личной страницы в соцсети vk.com.

Наши люди уже много где были, много чего видели и поэтому надеются на хороший сервис.

Ну, а что касается кухни, то на мой взгляд, еда должна быть небанальной и привлекательной.

— Какие у вас профессиональные планы на ближайшее будущее?

— Сегодня мы имеем интересное предложение по реализации проекта в Новосибирске, и мы смотрим в эту сторону. При этом, неясной остается ситуация по коронавирусу. Сейчас все находятся на некой «паузе» и ждут — какие ограничительные меры будут приняты и как они отразятся на общепите.

Конечно, хочется надеяться, что нас минуют самые суровые сценарии. Поэтому оптимизма мы не теряем и будем работать дальше. В конце концов, хорошая еда и сервис ресторанного уровня всегда будут важны для потребителя.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».