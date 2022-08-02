От High tech до бионики. Почему сибирякам выгодно строить с ЗИАС

Компания ЗИАС, созданная партнерами 20 лет назад в Новоалтайске, сегодня входит в пятерку крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов. О том, как сегодня чувствует себя ЗИАС на строительном рынке, и почему застройщикам Сибири выгодно работать с этой компанией, мы поговорили в Москве с ее директором Анатолием Волковым.

Анатолий Волков , директор компании ЗИАС. Фото: ООО «ЗИАС».

— Как компания переживает санкционный период? Что гарантирует сегодня выполнение вами заказов?

— Санкции в России молниеносно затронули такие отрасли, как банковский сектор, торговля, сырьевые секторы. Что же касается отраслевой ниши, то строительный сектор в 2022 году и, предполагаю, в первой половине 2023 года будет двигаться вперед инерционно. Мы, производители фасадных конструкций, находимся в этой цепочке. Жилые дома, заложенные в конце прошлого года, будут достроены. Это же касается коммерческого сектора в части бизнес-центров или промышленных зданий. Сложнее с торговыми центрами. Есть примеры не запущенных, но построенных ТРЦ. Например, в Кемерове, Астрахани, Волгограде.

Поэтому в целом мы настроены позитивно. Сама компания планирует сохранить свои объемы и продолжать рост за счет высокой — 99% локализации, созданного полного производственного цикла: от проектирования до поставки фасадов под ключ, включая техническое и инженерное сопровождение. Сырье для нашей продукции мы закупаем в России, дефицита мы не прогнозируем и не ожидаем. Фасадные конструкции сильно зависят от цен на металл, но сегодня они стали снижаться, и мы тоже снижаем свои цены, что хорошо для клиентов. Два завода в Новоалтайске и Набережных Челнах загружены. План производства расписан на месяцы вперед. Есть заделы. Но, понимая, каким непростым может стать следующий год, думаем о диверсификации, о новых фасадных решениях и рыночных нишах. Будем также осваивать и новые регионы.

Технологические площадки Группы ЗИАС. Фото: ООО «ЗИАС». Технологические площадки Группы ЗИАС. Фото: ООО «ЗИАС». Технологические площадки Группы ЗИАС. Фото: ООО «ЗИАС». Технологические площадки Группы ЗИАС. Фото: ООО «ЗИАС». Технологические площадки Группы ЗИАС. Фото: ООО «ЗИАС». Технологические площадки Группы ЗИАС. Фото: ООО «ЗИАС».

— Какие новые виды фасадов вы предлагаете сегодня заказчикам?

— У каждого фасада — свои задачи. Чисто технические и архитектурные. Промышленные фасады, как правило, имеют утилитарный смысл. Аналогичные решения применяются для социальных объектов, только сюда добавляются интересные цветовые решения. Здесь мы создали несколько видов профилей, которые снижают металлоемкость на квадратный метр, то есть удешевляют нашу подсистему.

Для архитектурных задач сегодня мы разрабатываем совершенно новые бионические фасады, которые создают гармонию построенного объекта с природой. Другой полюс этого направления — фасадные конструкции в стиле хай-тек. Электронный фасад позволяет выводить на него картинки и тексты прямо из Интернета. Пока это, конечно, штучные экспериментальные проекты.

Обычно производственные возможности приземляют полет архитектурной фантазии. Проект приходится упрощать. Но сегодня мы готовы сказать архитекторам, девелоперам и строителям — давайте мечтать вместе. Для этого у компании есть опыт, свое конструкторское бюро, есть качественный инженерный потенциал и, конечно, достаточные производственные мощности.

Успех нередко лежит в продуманности технических решений, которые отвечают запросам самых взыскательных заказчиков. Из последних разработок могу назвать нашу подсистему HEAVY c использованием уникального кронштейна КТКЗ. Архитекторы постоянно усложняют формы и увеличивают габаритные размеры деталей фасадов. Строители повышают скорость возведения объектов. Учитывая эти современные тенденции, наши конструкторы разработали новую, надёжную несущую конструкцию для фасадов. Она позволяет вести трех-, четырех- и даже пятиосевую регулировку элементов непосредственно на объекте. Системы данного класса решают задачи укрупненной сборки при производстве работ с учетом геометрических неточностей, которые можно отрегулировать.

Компания ЗИАС входит в пятерку крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов. Фото: ООО «ЗИАС». Компания ЗИАС входит в пятерку крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов. Фото: ООО «ЗИАС». Компания ЗИАС входит в пятерку крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов. Фото: ООО «ЗИАС». Компания ЗИАС входит в пятерку крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов. Фото: ООО «ЗИАС». Компания ЗИАС входит в пятерку крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов. Фото: ООО «ЗИАС».

— 3D-инжиниринг ранее был отдельным направлением деятельности компании , теперь , насколько я понимаю , вы собираетесь использовать эту технологию при производстве фасадов. Есть ли спрос на бионические фасады , или его нужно создавать?

— Группа ЗИАС имеет две технологические площадки для производства 3D принтеров. Одна расположена в Новоалтайске, вторая в Санкт-Петербурге. Производственная площадь сборочных цехов составляет более 1500 квадратных метров. На предприятии задействовано 80 человек, причём половина из них — инженерно-конструкторский состав. Питерская производственная площадка была, основана относительно недавно, но именно там планируется размещение основного производства, а также инженерный центр.

Технология использования 3D- печати для бионических фасадов возникла как ответ на появившейся спрос. Как правило, архитекторы продолжают искать новые формы и новые фактуры для вдохновения. Предоставив эту технологию сейчас, мы как бы говорим им: «Вдохновляйтесь и творите, все остальное мы берём на себя». Главная задача для нас — убрать все технологические рамки. На последней выставке в Москве мы представили фрагменты такого фасада из алюминия.

— Ваша компания имеет в портфолио красивые и технически сложные проекты: Главный храм Вооруженных сил РФ в Одинцово , ЖК «Бродский» на набережной Москвы-реки в Хамовниках. Есть ли сегодня подобные объекты?

— Безусловно. Одним из знаковых проектов могу назвать музей на Красной площади, он находится в стадии завершения. Офисный квартал премиум класса Stone Towers на Белорусской. ЖК «Диалог» на Большой Спасской.

— Какие проекты вы реализуете сегодня в нашем регионе , в Сибири? Что побеждает в провинции: эстетика или экономия?

— Побеждает практичность. Невысокая покупательская способность населения не позволяет реализовывать, интересные, острые, с точки зрения архитектуры, проекты в жилой недвижимости. Парадоксально, но эта ситуация привела к тому, что отдельные застройщики были вынуждены пойти на проектирование необычных для Сибирского региона объектов жилой недвижимости, как в части планировки, проектов благоустройства территорий и организации общественных пространств, так и в части наружного оформления зданий, в том числе фасадов. Причина этих изменений проста: конечный потребитель хочет чего-то нового, выделяющегося на общем фоне. Понимает, что покупка недвижимости в таких проектах — это хорошее инвестирование средств.

Работая в Западной Сибири с такими застройщиками как «Брусника», ГК СОЮЗ, ВИРА, а также РКСК, «Новый дом» и другими на Дальнем Востоке, компания ЗИАС вносит свой вклад в преображение привычных архитектурных форм.

Компания ЗИАС входит в пятерку крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов. Фото: ООО «ЗИАС».

— Почему застройщикам из Сибири выгодно работать сегодня с вами? Как вам удалось создать замкнутый сервисный цикл для клиентов? Они за это переплачивают или могут существенно сэкономить на этом?

— Одним из важных факторов является присутствие главной производственной площадки в Алтайском крае, что логистичеки очень близко до таких крупных городов как Новосибирск, Новокузнецк, Томск, Кемерово, Омск. Значит, можно быстро решить любой производственный и технологический вопрос. Это первое.

На фасадах у застройщиков всегда возникает масса нюансов, которые мы готовы на месте обсуждать и предлагать оптимальные решения. Да, можно, наверное, можно купить фасад у другого поставщика чуть дешевле. Но сколько времени, средств и нервов потом вы потратите на решение проблем с фасадами, которые постоянно будут возникать? Высокие сервисные стандарты позволяют нам оперативно решать задачи застройщиков и подрядных компаний как в части поставок материалов (собственной нашей продукции), так и в части монтажных и прочих работ. Если посчитать эти наши услуги, то вы получите правильную цену за качественно сделанный объект. На то, чтобы научиться так эффективно для заказчика делать это, мы потратили целых двадцать лет.

Беседу вел Юрий Пургин