Отменить систему накопительных пенсий призвал депутат Госдумы

Критерии расчета пенсии должны исходить из реальных экономических показателей, указал парламентарий.

«Сообщения эти я видел, а вот законопроекта — нет. Но что-то мне подсказывает, что ничего реально полезного для российских пенсионеров в Минфине, который ведет подготовку документа, не придумают», — сказал Миронов.

По словам депутата, главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий, являются стаж, размер зарплаты и особые условия труда.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года, пишет Lenta.ru.

Накопительная пенсия остается замороженной с 2014 года, то есть отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.