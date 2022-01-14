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Экономика

Отменить систему накопительных пенсий призвал депутат Госдумы

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий, сообщает РИА Новости.

Сергей Миронов в Барнауле.
Сергей Миронов в Барнауле.
altapress.ru

Критерии расчета пенсии должны исходить из реальных экономических показателей, указал парламентарий.

«Сообщения эти я видел, а вот законопроекта — нет. Но что-то мне подсказывает, что ничего реально полезного для российских пенсионеров в Минфине, который ведет подготовку документа, не придумают», — сказал Миронов.

По словам депутата, главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий, являются стаж, размер зарплаты и особые условия труда.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года, пишет Lenta.ru.

Накопительная пенсия остается замороженной с 2014 года, то есть отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

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