Оценка персонала. Понять, раскрыть, не упустить

Залог успеха компании заключается в эффективной кадровой политике. Оценка персонала — почти искусство, здесь необходимы опыт, владение разнообразными методиками и опытные наработки. Такая кропотливая работа порой вызывает трудности даже у опытных HR-работников.

Сэкономить время и грамотно распределить трудовые ресурсы поможет кадровый центр «Работа России». Карьерные консультанты, аттестованные академией РАНХиГС, проведут бесплатную оценку персонала с применением технологии «Ассессмент-центр» и дадут рекомендации по развитию сотрудников.

Что это такое?

Технология «Ассессмент-центр» — это оценка персонала с точки зрения качества. Она позволяет определить реальный потенциал работников, а также выявить недостатки в организации рабочего процесса и снизить текучесть кадров.

Вам необходима оценка кадров если:

не можете выбрать сильнейшего из нескольких кандидатов на должность;

формируете кадровый резерв на управленческие позиции;

хотите рационально спланировать бюджет на обучение персонала;

нуждаетесь в оценке компетенций команды;

формируете подходящую команду для выполнения проекта;

хотите грамотно перераспределить кадры при реорганизации компании.

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» воспользовалась услугой профессиональной оценки персонала. Карьерный консультант «Работы России» протестировал сотрудников кадровой службы организации и, изучив деловые качества и стиль работы каждого, определил перспективного для продвижения по службе.

В результате оценки мы сформировали психологический портрет сотрудника, получили информацию об основных мотиваторах, степени обучаемости сотрудников. Это позволило разработать планы по дальнейшему развитию сотрудников холдинга в рамках централизации функций отдела управления персоналом, — говорит Наталья Старовойт, руководитель отдела управления персоналом.