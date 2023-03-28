28 марта
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Экономика

Оценка персонала. Понять, раскрыть, не упустить

Залог успеха компании заключается в эффективной кадровой политике. Оценка персонала — почти искусство, здесь необходимы опыт, владение разнообразными методиками и опытные наработки. Такая кропотливая работа порой вызывает трудности даже у опытных HR-работников.

Карьерные консультанты кадрового центра «Работа России» проведут бесплатную оценку персонала.
Карьерные консультанты кадрового центра «Работа России» проведут бесплатную оценку персонала.
Источник: кадровый центр «Работа России».

Сэкономить время и грамотно распределить трудовые ресурсы поможет кадровый центр «Работа России». Карьерные консультанты, аттестованные академией РАНХиГС, проведут бесплатную оценку персонала с применением технологии «Ассессмент-центр» и дадут рекомендации по развитию сотрудников.

Что это такое?

Технология «Ассессмент-центр» — это оценка персонала с точки зрения качества. Она позволяет определить реальный потенциал работников, а также выявить недостатки в организации рабочего процесса и снизить текучесть кадров.

Вам необходима оценка кадров если:

  • не можете выбрать сильнейшего из нескольких кандидатов на должность;
  • формируете кадровый резерв на управленческие позиции;
  • хотите рационально спланировать бюджет на обучение персонала;
  • нуждаетесь в оценке компетенций команды;
  • формируете подходящую команду для выполнения проекта;
  • хотите грамотно перераспределить кадры при реорганизации компании.

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» воспользовалась услугой профессиональной оценки персонала. Карьерный консультант «Работы России» протестировал сотрудников кадровой службы организации и, изучив деловые качества и стиль работы каждого, определил перспективного для продвижения по службе.

В результате оценки мы сформировали психологический портрет сотрудника, получили информацию об основных мотиваторах, степени обучаемости сотрудников. Это позволило разработать планы по дальнейшему развитию сотрудников холдинга в рамках централизации функций отдела управления персоналом, — говорит Наталья Старовойт, руководитель отдела управления персоналом.

Справочно:

Карьерные консультанты кадрового центра «Работа России» Барнаула готовы провести бесплатную оценку персонала. Подробнее об услуге — в отделе управления карьерой и внешних коммуникаций по телефону 555−199 (доб. 3132)

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