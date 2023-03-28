Оценка персонала. Понять, раскрыть, не упустить

Сэкономить время и грамотно распределить трудовые ресурсы поможет кадровый центр «Работа России». Карьерные консультанты, аттестованные академией РАНХиГС, проведут бесплатную оценку персонала с применением технологии «Ассессмент-центр» и дадут рекомендации по развитию сотрудников.
Что это такое?
Технология «Ассессмент-центр» — это оценка персонала с точки зрения качества. Она позволяет определить реальный потенциал работников, а также выявить недостатки в организации рабочего процесса и снизить текучесть кадров.
Вам необходима оценка кадров если:
- не можете выбрать сильнейшего из нескольких кандидатов на должность;
- формируете кадровый резерв на управленческие позиции;
- хотите рационально спланировать бюджет на обучение персонала;
- нуждаетесь в оценке компетенций команды;
- формируете подходящую команду для выполнения проекта;
- хотите грамотно перераспределить кадры при реорганизации компании.
Лесная холдинговая компания «Алтайлес» воспользовалась услугой профессиональной оценки персонала. Карьерный консультант «Работы России» протестировал сотрудников кадровой службы организации и, изучив деловые качества и стиль работы каждого, определил перспективного для продвижения по службе.
В результате оценки мы сформировали психологический портрет сотрудника, получили информацию об основных мотиваторах, степени обучаемости сотрудников. Это позволило разработать планы по дальнейшему развитию сотрудников холдинга в рамках централизации функций отдела управления персоналом, — говорит Наталья Старовойт, руководитель отдела управления персоналом.
Справочно:
Карьерные консультанты кадрового центра «Работа России» Барнаула готовы провести бесплатную оценку персонала. Подробнее об услуге — в отделе управления карьерой и внешних коммуникаций по телефону 555−199 (доб. 3132)