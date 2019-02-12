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Экономика

Отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров объяснил новый глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщает РИА «Новости».

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты России.
Антон Котяков, министр труда и социальной защиты России.
rosmintrud.ru.

Глава Минтруда отметил, что действующим законодательством это не предусмотрено. Об этом он сказал на расширенном заседании комитета Совфеда по соцполитике

«В период их деятельности им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии. В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию», — разъяснил Котяков.

Ранее в рабочей группе по поправкам к Конституции сообщили, что «обновления» не гарантируют индексации работающим пенсионерам. Это возможно только при корректировке Федерального законодательства.

Напомним, в конце января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции, которая закрепляет регулярную индексацию пенсий.

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