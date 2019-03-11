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11 марта -9°C

Ответ Маску. В Роскосмосе заявили, что готовы к конкуренции с новым космическим кораблем США

В Роскосмосе рады тому, что на рынке пилотируемых пусков появился конкурент в виде недавно испытанного корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaseX, пишут «Известия».

Ракета-носитель "Союз-2.1В".
Ракета-носитель "Союз-2.1В".
vk.com/mil

В госкорпорации заявили, что если американцы будут использовать свою транспортную систему для отправки в космос своих астронавтов, то на освободившееся места в российских ракетах «Союз» смогут претендовать представители других стран.

«При этом освободившиеся места на „Союзах“ мы сможем предложить другим партнерам, не имеющим собственных пилотируемых кораблей, а также космическим туристам», — отметили в Роскосмосе.

Также в Роскосмосе считают, что появление Crew Dragon расширят возможности по взаимной помощи в космосе при возникновении сложных ситуаций.

Игорь Маринин,
академик Российской академии космонавтики:

За те годы, пока американцы летают к МКС на российских кораблях, возникла целая очередь из космонавтов других стран, которые хотели бы воспользоваться услугами Роскосмоса.

Поэтому проблем с заполняемостью «Союзов» возникнуть не должно.

По данным Маринина, законы США не позволяют использовать корабли, построенные на государственные средства, в коммерческих целях. Поэтому возить космических туристов, считает академик, американские коллеги не смогут. Он говорит, что Crew Dragon относится именно к таким кораблям.

Однако, по словам космонавта-испытателя, руководителя рабочей группы «Аэронет» Сергея Жукова, завершение испытаний Crew Dragon некоторым образом повлияет на рынок доставки людей на МКС. Американцы либо начнут летать исключительно на своей технике, либо появятся варианты перекрестных полетов, когда смешанные экипажи будут отправляться в космос как на российских, так и на американских кораблях (что вполне возможно, учитывая прошлую практику полетов российских космонавтов на шаттлах).

«В результате количество запусков «Союзов» уменьшится, и за каждый неосуществленный полет Роскосмос недополучит по $70−80 млн!, — считает эксперт.

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