Илон Маск отправил на МКС корабль с манеконом Рипли на борту

После запуска первая многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике. На борту корабля 180 кг полезного груза. Также в новейшем корабле Crew Dragon находится манекен Рипли, названый именем главной героини фильма ужасов «Чужой». Датчики в скафандре манекена будут отслеживать «состояние» командира корабля на всех этапах полета.
Годом ранее SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy, на борту которой в качестве полезной нагрузки использовали личный автомобиль Илона Маска красный Tesla Roadster. В настоящее время машина летит где-то в космическом пространстве.