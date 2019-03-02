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Жизнь

Илон Маск отправил на МКС корабль с манеконом Рипли на борту

2 марта компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX запустила на Международную космическую станцию корабль Crew Dragon. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, пишут «Ведомости».

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

После запуска первая многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике. На борту корабля 180 кг полезного груза. Также в новейшем корабле Crew Dragon находится манекен Рипли, названый именем главной героини фильма ужасов «Чужой». Датчики в скафандре манекена будут отслеживать «состояние» командира корабля на всех этапах полета.

Годом ранее SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy, на борту которой в качестве полезной нагрузки использовали личный автомобиль Илона Маска красный Tesla Roadster. В настоящее время машина летит где-то в космическом пространстве.

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