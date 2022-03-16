Ответственность за валютные операции на черном рынке Совфед не намерен вводить

Совет Федерации не планирует инициировать введение ответственности за операции физлиц на нерегулируемом валютном рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

«Никаких планов или проектов по введению уголовной или административной ответственности для граждан за „незаконные“ валютные операции в Совфеде нет», — подчеркнул сенатор.

Банк России с 9 марта ввел временные правила на операции с наличной валютой сроком на 6 месяцев, пишет Газета.Ru. В результате россияне теперь могут снимать в течение полугода со своего действующего валютного счета не более 10 тыс. долларов. При этом снимать можно только доллары, другая наличная валюта выдается только путем конвертации в доллары.

Ранее россиян предупредили об опасности черного рынка валюты.