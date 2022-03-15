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Экономика

Россиян предупредили об опасности черного рынка валюты

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал радио Sputnik, чем опасно появление в России черного рынка валюты.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Сафиулин отметил, что западные санкции негативно влияют на курс рубля, что может спровоцировать формирование в России черного рынка валюты.

«Вполне возможно, что черный рынок валютных операций, который процветал в девяностые годы, будет и в России сегодняшнего дня. Это может быть связано с тем, что черный рынок может предложить более выгодный курс обмена валют или пути обхода тех ограничений, что были введены», — пояснил эксперт.

Он предупредил, что на черном рынке валюты всегда процветает мошенничество. Например, могут предложить фальшивые деньги или так называемую куклу, когда в середине пачки денег обычная бумага.

Сафиулин подчеркнул, что риски операций, которые проводятся за пределами легального поля, перевешивают возможную выгоду от них.

«Сейчас стоит быть бдительными. Если вы захотели поменять валюту, то лучше все-таки обратиться в банк. Пусть там есть ограничения, пусть там курс не такой, как вам могут предложить за углом, но в банке вы хотя бы в безопасности проведете валютные операции», — отметил эксперт.

Ранее наличную валюту временно запретили покупать в России: что об этом известно и какие накопления можно снять.

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