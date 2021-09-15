Овердрафт по дебетовым картам достиг максимума за три года

Банки все чаще разрешают россиянам тратить больше средств, чем есть на их дебетовых картах.

В августе карт с овердрафтом стало больше на 17,5% (в сравнении с июлем). Совокупный лимит по ним превысил 1 млрд рублей, пишет РБК.

В бюро кредитных историй «Эквифакс» отмечают, что весной 2020 года наблюдалось резкое сокращение одобрений и лимитов овердрафта. А с марта этого года начался заметный рост.

В августе средний лимит ухода в минус достиг 48,9 тыс. рублей. Это максимальный показатель за три года. В то же время количество таких карт сейчас вдвое меньше, чем было до кризиса, связанного с пандемией, пишет bfm.ru.

Большинство банков предлагают возможность ухода в минус своим зарплатным клиентам или вкладчикам, у которых есть карты. Сумму допустимого перерасхода и проценты также определяет банк.

Возникающая задолженность погашается автоматически при поступлении средств на счет клиента.

Между тем в 2020 году кредитные организации почти вдвое сократили размер оведрафта по дебетовым картам, то есть, возможность уходить в минус по ним, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Также банки тогда сократили и выдачу карт с возможностью подключить овердрафт.