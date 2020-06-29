На фоне пандемии российские банки сократили овердрафт по картам

Кредитные организации почти вдвое сократили размер оведрафта по дебетовым картам, то есть, возможность уходить в минус по ним, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, в мае средний лимит овердрафта упал до 20,4 тыс. рублей, сократившись по сравнению с апрелем на 34,8%, а с мартом — на 60%.

Также банки сократили и выдачу карт с возможностью подключить овердрафт.

Объем карт с овердрафтом составил в мае 78,3 млн рублей, упав более чем в 20 раз по сравнению с мартом, передает РБК.

К началу лета в обращении в России было 903 тыс. карт с овердрафтом общим лимитом 13,2 млрд руб. Средний размер овердрафта с середины 2017 года составлял 44−55 тыс. руб., один раз поднявшись выше 61 тыс. руб., в ноябре 2019 года.

По данным Объединенного кредитного бюро (единственное БКИ, имеющее данные от Сбербанка), в мае средний лимит овердрафта по картам составил 42 тыс. рублей, снизившись на 7,3% по сравнению с мартом, однако, в этой статистике учитываются не только дебетовые карты, но и карты рассрочки, если банки определяют долг по ним как овердрафт.

По мнению некоторых экспертов, политика сокращения лимитов по овердрафтам связана с падением доходов населения на фоне пандемии, пишет News.ru.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин предположил, что после снятия введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений политика банков в отношении овердрафтов смягчится.