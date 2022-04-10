10 апреля
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Экономика

«Пахучий» Lush закроет 17 магазинов и уволит 200 сотрудников

Сеть магазинов Lush, которая торгует ароматическими бомбочками, пенами для ванн, натуральным мылом и другими парфюмированными принадлежностями по уходу за собой, закроет часть своих магазинов.

Натуральное мыло
Натуральное мыло
СС0

Владелец российской сети Дмитрий Азаров заявил, что будут закрыты 17 из 48 магазинов и уволена 200 из 500 сотрудников.

Он пояснил, что 10 марта британская головная компания объявила о приостановке поставок своих продуктов в Россию, поэтому придется закрыть часть магазинов, пишут «Известия».

По словам Азарова, продукции в России хватит примерно на три месяца. Он подчеркнул, что «самой большой катастрофой» становится вынужденное увольнение людей.

Отмечается, что российская сеть магазинов принадлежит Азарову на 65%. Остальные 35% являются собственностью британской компании.

Напомним, ранее в России закрылись магазины польской компании LPP Group — Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и другие.

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