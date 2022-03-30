30 марта
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Жизнь

Магазины Reserved, Cropp, Sinsay закрываются в России

Польская компания LPP Group, в которую входят бренды Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House, закрыла все магазины в России. До этого компания приостановила онлайн-продажи, поставки в страну, а также инвестиции в Россию.

Reserved.
Reserved.
Открытые источники.

О завершении работы в России компания заявила на сайте, пишет РБК.

«Компания завершила оперативные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них. Таким образом, в соответствии с ранее сделанным заявлением с завтрашнего дня (30 марта) все магазины брендов LPP будут закрыты на российском рынке», — говорится в сообщении.

После введения санкций против России многие зарубежные компании приостановили свою деятельность в России.

Среди них — испанская Inditex (Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), немецкий Adidas, американский производитель нижнего белья Victoria’s Secret, а производитель спортивной одежды и обуви Nike приостановил онлайн-продажи.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson приостанавливает поставки в Россию средств личной гигиены.

Портфель брендов включает, например, марки Clean & Clear, Johnson’s, o.b., Carefree, Neutrogena и другие.

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