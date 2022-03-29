29 марта
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Жизнь

Johnson & Johnson приостановит поставки в Россию средств личной гигиены

Крупнейший производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson заявил о решении приостановить поставки в Россию средств личной гигиены, пишут «Известия» со ссылкой на заявление компании.

Johnson & Johnson.
Johnson & Johnson.
kids-mall.ru.

Напомним, J&J производит изделия медназначения и оборудование, лекарства и товары для гигиены и здоровья. Портфель брендов включает, например, марки Clean & Clear, Johnson’s, o.b., Carefree, Neutrogena и не только.

В заявлении компания подчеркнула, что продолжает оказывать поддержку своим сотрудникам и их семьям на Украине, включая сохранение занятости, обеспечение транспортом, жильем и финансовую помощь.

«Мы надеемся на скорое урегулирование и продолжим следить за необходимостью дополнительной гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Ранее J&J решила приостановить инвестиции, рекламу и клинические исследования в РФ.

Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия выпустит свои лекарства при отказе Запада от поставок.

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