Johnson & Johnson приостановит поставки в Россию средств личной гигиены

Крупнейший производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson заявил о решении приостановить поставки в Россию средств личной гигиены, пишут « Известия » со ссылкой на заявление компании .

Напомним, J&J производит изделия медназначения и оборудование, лекарства и товары для гигиены и здоровья. Портфель брендов включает, например, марки Clean & Clear, Johnson’s, o.b., Carefree, Neutrogena и не только.

В заявлении компания подчеркнула, что продолжает оказывать поддержку своим сотрудникам и их семьям на Украине, включая сохранение занятости, обеспечение транспортом, жильем и финансовую помощь.

«Мы надеемся на скорое урегулирование и продолжим следить за необходимостью дополнительной гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Ранее J&J решила приостановить инвестиции, рекламу и клинические исследования в РФ.

Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия выпустит свои лекарства при отказе Запада от поставок.