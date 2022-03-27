27 марта
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Жизнь

Мантуров: Россия выпустит свои лекарства при отказе Запада от поставок

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарств, сообщает РИА «Новости».

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ.
Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ.
moscow-post.su.

Мантуров отметил, что России произведет свои лекарства, если западные фармкомпании перестанут поставлять препараты.

При этом министр подчеркнул, что РФ готова приобретать лекарственные препараты цивилизованно.

«Но если вдруг… Могу поделиться с вами информацией. В свое время, когда в 20-м году одна из зарубежных компаний поставила за один флакон ковидного антивирусного препарата 480 долларов, мы обратились с просьбой привести это к нормальной цене. Коллеги отказались это сделать. Мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами», — рассказал Мантуров в программе «Москва. Кремль. Путин».

Полки с лекарствами в аптеке.
Полки с лекарствами в аптеке.
CC0

В этой же передаче министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уже сейчас спрос по некоторым препаратам вырос в стране в 10 раз.

«По некоторым препаратам в 10 раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет. И люди, покупая эти препараты, четко шли на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени. Мы это знаем», — сказал он.

Однако Мурашко подчеркнул, что для льготных категорий граждан есть запас препаратов на почти полгода.

Ранее Росздравнадзор не заметил проблем с наличием лекарств в России.

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