Росздравнадзор не видит проблем с наличием лекарств в России

По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, нехватка отдельных лекарств вскоре будет компенсирована дистрибьюторами.

Она заявила, что наличие лекарств отслеживается по маркировке.

«Мы не видим особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети. Есть некоторые снижения сегодня в аптеках, но эти лекарственные препараты, которые пропали в аптеках, в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов, у производителей, и в ближайшее время эти лекарственные препараты поступят в аптечную сеть», — подчеркнула Самойлова.

Глава ведомства также сообщила, что с поставщиками и изготовителями были проведены переговоры, которые подтвердили, что проблем с поставками не будет.

Что касается жизненно важного препарата L-тироксина, на отсутствие в аптеках которого жаловались россияне, то его производят в России и проблем с поставками также не будет.

«Буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены», — пообещала Самойлова.

Ранее иностранные фармгиганты отказались проводить клинические испытания новых лекарств в России.

Отказ от исследований означает, что новинки будут появляться с большим запозданием — как минимум несколько лет, сообщают эксперты.