18 марта
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Экономика

Росздравнадзор не видит проблем с наличием лекарств в России

Росздравнадзор исключил дефицит лекарств в России, но признал нехватку некоторых препаратов, пишет РБК.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
CC0

По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, нехватка отдельных лекарств вскоре будет компенсирована дистрибьюторами.

Она заявила, что наличие лекарств отслеживается по маркировке.

«Мы не видим особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети. Есть некоторые снижения сегодня в аптеках, но эти лекарственные препараты, которые пропали в аптеках, в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов, у производителей, и в ближайшее время эти лекарственные препараты поступят в аптечную сеть», — подчеркнула Самойлова.

Глава ведомства также сообщила, что с поставщиками и изготовителями были проведены переговоры, которые подтвердили, что проблем с поставками не будет.

Что касается жизненно важного препарата L-тироксина, на отсутствие в аптеках которого жаловались россияне, то его производят в России и проблем с поставками также не будет.

«Буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены», — пообещала Самойлова.

Ранее иностранные фармгиганты отказались проводить клинические испытания новых лекарств в России.

Отказ от исследований означает, что новинки будут появляться с большим запозданием — как минимум несколько лет, сообщают эксперты.

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