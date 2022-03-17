Иностранные фармгиганты отказываются проводить клинические испытания в России. К чему это может привести

Иностранные фармкомпании отказываются от проведения клинических исследований в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой сайты Pfizer, Lilly, AbbVie и представителей Sanofi и MSD.

Чем это грозит

Клинические исследования в России — это обязательная процедура для регистрации лекарств в стране.

Отказ от исследований означает, что новые лекарства в России будут появляться с большим запозданием — как минимум, в несколько лет.

Яркий пример такого отставания — с препаратами от гепатита C и муковисцидоза, которые стали доступны россиянам только через пять лет после их регистрации на других рынках, пишет forbes.ru.

Таблетки. ССО.

Что заявляют компании

Pfizer, продажи которой в России за 2021 году составили 52,8 млрд рублей, заявила, что будет переносить все текущие клинические испытания на альтернативные площадки в других странах.

Согласно данным Минздрава, компания сейчас занимается четырьмя онкологическими препаратами, два из которых применяются в гематологии.

Представитель министерства сообщил, что фармкомпании пока не подавали запросы на досрочное прекращение клинических исследований их лекарственных препаратов.

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Также фармкомпания Sanofi временно остановила набор новых пациентов во все клинические исследования на территории России, сообщил директор по корпоративным связям компании в Евразийском регионе Юрий Мочалин.

Компания сейчас проводит испытания препаратов для терапии неконтролируемой астмы тяжелой степени, метастазирующего рака желудочно-кишечного тракта, системного идиопатического ювенильного артрита у детей и подростков, аутоиммунного нервно-мышечного заболевания (миастении гравис), по данным реестра Минздрава.

Pfizer, Lilly, Sanofi, Bayer, MSD и Novartis также заявили о прекращении инвестиций, не связанных с поставками препаратов в Россию.

Пока что жители Барнаула жалуются на пропажу из аптек важного препарата «Эутирокс» («Л-тироксин»). Это синтетический препарат гормона щитовидной железы.