Иностранные фармгиганты отказываются проводить клинические испытания в России. К чему это может привести

Чем это грозит
Клинические исследования в России — это обязательная процедура для регистрации лекарств в стране.
Отказ от исследований означает, что новые лекарства в России будут появляться с большим запозданием — как минимум, в несколько лет.
Яркий пример такого отставания — с препаратами от гепатита C и муковисцидоза, которые стали доступны россиянам только через пять лет после их регистрации на других рынках, пишет forbes.ru.
Что заявляют компании
Pfizer, продажи которой в России за 2021 году составили 52,8 млрд рублей, заявила, что будет переносить все текущие клинические испытания на альтернативные площадки в других странах.
Согласно данным Минздрава, компания сейчас занимается четырьмя онкологическими препаратами, два из которых применяются в гематологии.
Представитель министерства сообщил, что фармкомпании пока не подавали запросы на досрочное прекращение клинических исследований их лекарственных препаратов.
Также фармкомпания Sanofi временно остановила набор новых пациентов во все клинические исследования на территории России, сообщил директор по корпоративным связям компании в Евразийском регионе Юрий Мочалин.
Компания сейчас проводит испытания препаратов для терапии неконтролируемой астмы тяжелой степени, метастазирующего рака желудочно-кишечного тракта, системного идиопатического ювенильного артрита у детей и подростков, аутоиммунного нервно-мышечного заболевания (миастении гравис), по данным реестра Минздрава.
Pfizer, Lilly, Sanofi, Bayer, MSD и Novartis также заявили о прекращении инвестиций, не связанных с поставками препаратов в Россию.
Пока что жители Барнаула жалуются на пропажу из аптек важного препарата «Эутирокс» («Л-тироксин»). Это синтетический препарат гормона щитовидной железы.