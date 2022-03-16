Первая американская фармкомпания сообщила о приостановке экспорта лекарств в Россию

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly первая заявила об ограничении поставок своих лекарств в Россию. Запрет не коснется только жизненно важных препаратов — например, для больных раком и диабетом.

Об ограничении экспорта компания заявила на своем сайте, однако перечень препаратов не опубликовала, пишет РБК.

Фармпроизводитель также временно прекращает все инвестиции, рекламные кампании и новые клинические исследования в стране.

«Наши действия в России в настоящее время сосредоточены лишь на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства», — говорится в сообщении.

В России продаются 20 наименований препаратов Eli Lilly — они направлены на борьбу с сахарным диабетом, раком, остеопрозом и психическими расстройствами.

В том числе они производят инсулин и ДНК-рекомбинантный аналог человеческого инсулина

Ранее о приостановке инвестиций в Россию заявили компании Bayer и Pfizer — однако о приостановке поставки лекарств речь не шла.

Также алтайский Минздрав заверил жителей края, что дефицита лекарств в регионе нет.