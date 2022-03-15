Ракетный удар по Донецку, розыск Соловьева, спад цен на нефть. Что еще произошло 14 марта

Главное за 14 марта
- Минобороны РФ опубликовало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и народных республик Донбасса.
- Также ведомство сообщило:
- Подразделения ВС РФ, продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров;
- За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2»;
- Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе: два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники;
- Группировка войск ЛНР, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города.
- Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.
- 20 человек погибли из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», 28 человек ранены. Удар был совершен из Красноармейска, который контролируется украинскими националистическими подразделениями. 15 марта объявлен днем траура.
- На днях в Telegram создали чат матерей ДНР — его участниц призывали в 12:00 прийти к городской администрации Донецка, пишет Mash. Именно туда должна была прилететь «Точка-У», но ПВО сбили ее на подлете.
- Кроме того, оборонное ведомство показало, как экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, и как российские военные передают трофейную украинскую технику ЛНР и ДНР.
- По данным МЧС, в Россию въехали почти 250 тыс. беженцев из Донбасса.
- Переговоры между Россией и Украиной в видеоформате проходят каждый день, это экономит время и средства, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович считает, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели. Самый крайний срок — до конца мая, сообщает РБК.
- Крым и Донбасс удалось связать сухопутным путем в ходе военной операции на Украине, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. «Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — уточнил он. По его словам, дорога может быть использована для поставок гуманитарной помощи населению освобожденных районов ДНР, пока идут бои. Сотни тысяч мирных жителей Мариуполя могут столкнуться с «худшим сценарием», они страдают от нехватки еды, воды и лекарств, говорится в заявлении Международного комитета Красного креста.
- Более 5 миллионов человек покинули свои дома на Украине в результате боевых действий. Об этом сообщил Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди, передает итальянская газета Corriere della Sera. По оценкам ООН, количество покинувших свою страну граждан составляет 10−15 процентов от всего населения Украины. Согласно прогнозу Гранди, сохранение интенсивности вооруженного конфликта приведет к тому, что из государства уедут еще 3 миллиона украинцев.
- Украина приостановила набор добровольцев в «Интернациональный легион территориальной обороны», сообщают «Известия». По информации СМИ, такое решение приняли после ликвидации российской армией группы иностранных наемников на военном полигоне Яворовский.
Экономика: что с ней происходит
- Минсельхоз и Минпромторг готовят временный запрет на экспорт из России пшеницы, а также меслина, ржи, ячменя и кукурузы.
- Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов ЦБ и российского правительства можно расценить как стремление Запада организовать искусственный дефолт России. По его словам, у властей есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств.
- Один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone решил приостановить работу своего завода в Ульяновске.
- А также тайваньский производитель компьютерной электроники ASUS решил закрыть бизнес в России и японский производитель Ricoh приостанавливает экспорт в Россию.
- Германская химико-фармацевтическая компания Bayer сообщила о приостановке всех операций на территории России и Белоруссии. Также американская Pfizer приостановила инвестиции. Однако компании, являющиеся одними из крупнейших производителей лекарств в мире, не стали прекращать поставки препаратов в Россию, объяснив это соображениями гуманности. Bayer не будет останавливать и продажу в Россию семенного материала для сельского хозяйства.
- Компания Procter&Gamble (бренды Ariel, Fairy, Pampers, Gillette) повышает отпускные цены в среднем на 40%. Стоимость товаров для детской гигиены вырастет на 47%, для женской гигиены — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%. Цены на средства для стирки вырастут на 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%.
Что в России предпринимают для стабильности
- Владимир Путин подписал закон о направлении дополнительных нефтегазовых доходов на приоритетные цели. «Реализация данных норм позволит осуществлять меры поддержки предприятий российской экономики, направленные на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы гражданам», — говорится в пояснительной записке.
- Для поддержки бизнеса в условиях санкций Правительство РФ продлило действие разрешительных документов на 12 месяцев. Мера затронет более 120 видов разрешений в сельском хозяйстве, промышленности, розничной торговле (в том числе подакцизными товарами), сфере услуг связи и такси.
- Правительство поручило крупнейшим госкомпаниям не штрафовать поставщиков и подрядчиков за невыполнение контрактов в 2022 году. Вместо этого разрешат менять цену и сроки по контрактам, если сдать работы на прежних условиях стало невозможно.
- Правительство определило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами». По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:
- 300 тыс. рублей для физлиц;
- 350 тыс. рублей для ИП;
- 100 тыс. рублей по кредитным картам;
- 700 тыс. рублей по автокредитам.
По ипотечным кредитам:
- 6 млн рублей для Москвы;
- 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока;
- 3 млн рублей для остальных регионов России.
Заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период можно получить на срок от одного до шести месяцев.
- В Госдуме предложили расширить действие семейной ипотеки: сейчас воспользоваться льготами могут только семьи, в которых ребенок родился в 2018 году и позже. По мнению депутатов Госдумы, следует снизить порог до 2015 года, пишут «Известия».
- Правительство РФ заявило о подготовке пакета мер поддержки для строительной отрасли. Они направлены на ускорение строительства и создание условий для запуска новых проектов, а также поддержку граждан и застройщиков в сложившихся тяжелых экономических условиях.
- «ВКонтакте» сформирует общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса, который будет помогать бизнесменам адаптироваться в новых условиях.
- Утвержден второй пакет антикризисных мер для строительной отрасли.
Реакция политиков
- Россия не исключает, что потенциальное соглашение об урегулировании между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией Совбеза ООН. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
- Третий пакет мер поддержки граждан и экономики уже готовится, идут дискуссии в правительстве. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он напомнил, что уже было принято 13 законов — два антисанкционных пакета. По его словам, антисанкционные меры изменят бизнес-климат в стране. Толстой также подчеркнул, что нужен широкий диалог о тех проблемах, которые существуют.
- Киев намерен устанавливать на «временно оккупированных территориях» специальный правовой режим, который предусматривает запрет на проведение выборов. Ранее к таким территориям он относил Крым, ДНР и ЛНР. «Признание территорий временно оккупированными повлечет за собой установление на них специального правового режима, который предусматривает, в частности, запрет на проведение на них выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей, местных и любых других референдумов и непризнание Украиной их последствий», — говорится в сообщении партии Владимира Зеленского «Слуга народа»
Реакция: люди, сообщества
- Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что вызывает президента России Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина.
- «Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка — Украина», — написал Маск в Twitter. В комментарии к этой записи он отметил официальный аккаунт Кремля в Twitter и спросил на русском языке: «Вы согласны на этот бой?» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал в Twitter на публикацию Маска цитатой из «Сказки о Попе и его работнике Балде» Александра Пушкина. «Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата», — процитировал Балду глава «Роскосмоса».
- Мир ждет глобальный продовольственный кризис, если не урегулировать конфликт России и Украины, считает российский миллиардер Андрей Мельниченко. По его словам, цены на удобрения в мире резко выросли, и они «больше не по карману фермерам», а цепочки поставок продуктов питания, которые и так были нарушены из-за пандемии COVID-19, теперь страдают из-за санкций.
- Тимур Бекмамбетов, известный российско-казахстанский режиссер, осудил «трагедию» в Украине и работает над проектом, анализирующим цифровые аспекты конфликта. В беседе с Deadline из Израиля режиссер из Лос-Анджелеса назвал нынешнюю ситуацию «монументальным бедствием». Бекмамбетов, по его словам, провел много лет в украинских городах Чернигове и Херсоне, прежде чем сделать себе имя на российских фильмах, которые широко смотрели как в России, так и на Украине.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал большую статью «Крах однополярного мира». Один из тезисов: «Товарищу Зеленскому стоит понять, что развязанная им авантюра никоим образом не несет блага украинскому народу. Свяжитесь с Президентом России, признайте свое поражение. Это будет самое лучшее и верное решение, которое обезопасит украинский народ». Полностью прочитать статью можно на сайте главы республики.
Информация, которую вы могли пропустить
- В Алтайский край из ЛНР и ДНР прибыли девять беженцев, среди них четверо детей и один пенсионер. Все разместились у близких родственников в Барнауле, Первомайском, Родинском и Тогульском районах. Власти заявили, что помогают им с документами.
- Анархисты захватили в Лондоне имение, предположительно принадлежащее попавшему под санкции олигарху Олегу Дерипаске.
- Из навигационного бара Mozilla Firefox пропал поисковик «Яндекса», сообщил российский программист, бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов. «Поиск по умолчанию заменен на Google, „Яндекс“ убран даже из окошка выбора поиска в настройках», — написал программист.
- Госбюро расследований Украины объявило в международный розыск телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева. Его подозревают в «публичных призывах изменить госграницу Украины».
- Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин не исключил, что если YouTube не выполнит требования Роскомнадзора, то его ждет скорая блокировка в России. Как заявил депутат, блокировку можно остановить, только если видеохостинг прекратит «участие в информационной войне на одной из сторон конфликта», вернется к принципам «нейтральности и объективности», а также перестанет «разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа».
Финансы и ресурсы
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Цена нефти Brent снизилась более чем на 5%, до $106,86 за баррель, а цена американской нефти WTI опустилась ниже $100 за баррель впервые с 1 марта.
Биржевые цены на газ в Европе колеблются в диапазоне $1240−1340 (снижение на 9−16%).
Хорошего дня и продуктивной работы! И, кстати, посмотрите. что произошло 13 марта: уничтожение наемников на Украине, Кадыров под Киевом, яйца в поддержку России.