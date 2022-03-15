Ракетный удар по Донецку, розыск Соловьева, спад цен на нефть. Что еще произошло 14 марта

Что произошло 14 марта в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 14 марта Минобороны РФ опубликовало обновленную карту районов Украины , перешедших под контроль ВС РФ и народных республик Донбасса. Также ведомство сообщило: Подразделения ВС РФ , продолжая наступление , вышли на рубеж Водяное , Сладкое , Степное , Тарамчук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров; За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2»; Оперативно-тактической , армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ , в том числе: два пункта управления , один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания , две реактивные установки залпового огня , две станции радиоэлектронной борьбы , два склада боеприпасов и ГСМ , 31 место скопления боевой техники; Группировка войск ЛНР , ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления , ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города. Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. 20 человек погибли из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», 28 человек ранены. Удар был совершен из Красноармейска , который контролируется украинскими националистическими подразделениями. 15 марта объявлен днем траура. На днях в Telegram создали чат матерей ДНР — его участниц призывали в 12:00 прийти к городской администрации Донецка , пишет Mash. Именно туда должна была прилететь «Точка-У», но ПВО сбили ее на подлете.

— его участниц призывали в 12:00 прийти к городской администрации Донецка пишет Mash. Именно туда должна была прилететь «Точка-У», но ПВО сбили ее на подлете. Кроме того , оборонное ведомство показало , как экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, и как российские военные передают трофейную украинскую технику ЛНР и ДНР. По данным МЧС , в Россию въехали почти 250 тыс. беженцев из Донбасса .

в Россию въехали почти . Переговоры между Россией и Украиной в видеоформате проходят каждый день , это экономит время и средства , заявил глава российской делегации , помощник президента Владимир Мединский. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович считает , что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели. Самый крайний срок — до конца мая , сообщает РБК.

проходят каждый день это экономит время и средства заявил глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович считает что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели. Самый — до конца мая сообщает РБК. Крым и Донбасс удалось связать сухопутным путем в ходе военной операции на Украине , заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. «Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — уточнил он. По его словам , дорога может быть использована для поставок гуманитарной помощи населению освобожденных районов ДНР , пока идут бои. Сотни тысяч мирных жителей Мариуполя могут столкнуться с «худшим сценарием», они страдают от нехватки еды , воды и лекарств , говорится в заявлении Международного комитета Красного креста.

удалось связать в ходе военной операции на Украине заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. «Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — уточнил он. По его словам дорога может быть использована для поставок населению освобожденных районов ДНР пока идут бои. Сотни тысяч мирных жителей Мариуполя могут столкнуться с «худшим сценарием», они страдают от нехватки еды воды и лекарств говорится в заявлении Международного комитета Красного креста. Более 5 миллионов человек покинули свои дома на Украине в результате боевых действий. Об этом сообщил Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди , передает итальянская газета Corriere della Sera. По оценкам ООН , количество покинувших свою страну граждан составляет 10−15 процентов от всего населения Украины. Согласно прогнозу Гранди , сохранение интенсивности вооруженного конфликта приведет к тому , что из государства уедут еще 3 миллиона украинцев.

в результате боевых действий. Об этом сообщил Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди передает итальянская газета Corriere della Sera. По оценкам ООН количество покинувших свою страну граждан составляет Украины. Согласно прогнозу Гранди сохранение интенсивности вооруженного конфликта приведет к тому что из государства уедут еще 3 миллиона украинцев. Украина приостановила набор добровольцев в «Интернациональный легион территориальной обороны», сообщают «Известия». По информации СМИ , такое решение приняли после ликвидации российской армией группы иностранных наемников на военном полигоне Яворовский.

Экономика: что с ней происходит

Минсельхоз и Минпромторг готовят временный запрет на экспорт из России пшеницы , а также меслина , ржи , ячменя и кукурузы.

готовят временный запрет на экспорт из России пшеницы а также меслина ржи ячменя и кукурузы. Министр финансов России Антон Силуанов заявил , что з аморозку валютных счетов ЦБ и российского правительства можно расценить как стремление Запада организовать искусственный дефолт России. По его словам , у властей есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств.

что з можно расценить как стремление Запада организовать искусственный дефолт России. По его словам у властей есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств. Один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone решил приостановить работу своего завода в Ульяновске.

решил приостановить работу своего завода в Ульяновске. А также тайваньский производитель компьютерной электроники ASUS решил закрыть бизнес в России и японский производитель Ricoh приостанавливает экспорт в Россию.

решил закрыть бизнес в России и японский производитель приостанавливает экспорт в Россию. Германская химико-фармацевтическая компания Bayer сообщила о приостановке всех операций на территории России и Белоруссии. Также американская Pfizer приостановила инвестиции. Однако компании , являющиеся одними из крупнейших производителей лекарств в мире , не стали прекращать поставки препаратов в Россию, объяснив это соображениями гуманности. Bayer не будет останавливать и продажу в Россию семенного материала для сельского хозяйства.

Логотип P&G. СС0

Компания Procter&Gamble ( бренды Ariel , Fairy , Pampers , Gillette) повышает отпускные цены в среднем на 40%. Стоимость товаров для детской гигиены вырастет на 47%, для женской гигиены — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%. Цены на средства для стирки вырастут на 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%.

Что в России предпринимают для стабильности

Владимир Путин подписал закон о направлении дополнительных нефтегазовых доходов на приоритетные цели . «Реализация данных норм позволит осуществлять меры поддержки предприятий российской экономики , направленные на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы гражданам», — говорится в пояснительной записке.

. «Реализация данных норм позволит осуществлять меры поддержки предприятий российской экономики направленные на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы гражданам», — говорится в пояснительной записке. Для поддержки бизнеса в условиях санкций Правительство РФ продлило действие разрешительных документов на 12 месяцев. Мера затронет более 120 видов разрешений в сельском хозяйстве , промышленности , розничной торговле ( в том числе подакцизными товарами), сфере услуг связи и такси.

на 12 месяцев. Мера затронет более 120 видов разрешений в сельском хозяйстве промышленности розничной торговле в том числе подакцизными товарами), сфере услуг связи и такси. Правительство поручило крупнейшим госкомпаниям не штрафовать поставщиков и подрядчиков за невыполнение контрактов в 2022 году. Вместо этого разрешат менять цену и сроки по контрактам , если сдать работы на прежних условиях стало невозможно.

в 2022 году. Вместо этого разрешат менять цену и сроки по контрактам если сдать работы на прежних условиях стало невозможно. Правительство определило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами». По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:

300 тыс. рублей для физлиц; 350 тыс. рублей для ИП; 100 тыс. рублей по кредитным картам; 700 тыс. рублей по автокредитам.

По ипотечным кредитам:

6 млн рублей для Москвы; 4 млн рублей для Московской области , Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока; 3 млн рублей для остальных регионов России.

Заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период можно получить на срок от одного до шести месяцев.

В Госдуме предложили расширить действие семейной ипотеки : сейчас воспользоваться льготами могут только семьи , в которых ребенок родился в 2018 году и позже. По мнению депутатов Госдумы , следует снизить порог до 2015 года , пишут «Известия».

: сейчас воспользоваться льготами могут только семьи в которых ребенок родился в 2018 году и позже. По мнению депутатов Госдумы следует снизить порог до 2015 года пишут «Известия». Правительство РФ заявило о подготовке пакета мер поддержки для строительной отрасли . Они направлены на ускорение строительства и создание условий для запуска новых проектов , а также поддержку граждан и застройщиков в сложившихся тяжелых экономических условиях.

. Они направлены на ускорение строительства и создание условий для запуска новых проектов а также поддержку граждан и застройщиков в сложившихся тяжелых экономических условиях. «ВКонтакте» сформирует общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса , который будет помогать бизнесменам адаптироваться в новых условиях.

сформирует общественный совет по , который будет помогать бизнесменам адаптироваться в новых условиях. Утвержден второй пакет антикризисных мер для строительной отрасли.

Реакция политиков

Россия не исключает , что потенциальное соглашение об урегулировании между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией Совбеза ООН. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

что между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией Совбеза ООН. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Третий пакет мер поддержки граждан и экономики уже готовится , идут дискуссии в правительстве. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он напомнил , что уже было принято 13 законов — два антисанкционных пакета. По его словам , антисанкционные меры изменят бизнес-климат в стране. Толстой также подчеркнул , что нужен широкий диалог о тех проблемах , которые существуют.

Санкции. Запреты. Pixabay.com

Киев намерен устанавливать на «временно оккупированных территориях» специальный правовой режим, который предусматривает запрет на проведение выборов. Ранее к таким территориям он относил Крым , ДНР и ЛНР. «Признание территорий временно оккупированными повлечет за собой установление на них специального правового режима, который предусматривает , в частности , запрет на проведение на них выборов депутатов местных советов , сельских , поселковых , городских председателей , местных и любых других референдумов и непризнание Украиной их последствий», — говорится в сообщении партии Владимира Зеленского «Слуга народа»

Реакция: люди , сообщества

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил , что вызывает президента России Владимира Путина на поединок , ставкой в котором будет Украина.

заявил что вызывает президента России Владимира Путина на поединок ставкой в котором будет Украина. «Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка — Украина», — написал Маск в Twitter. В комментарии к этой записи он отметил официальный аккаунт Кремля в Twitter и спросил на русском языке: «Вы согласны на этот бой?» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал в Twitter на публикацию Маска цитатой из «Сказки о Попе и его работнике Балде» Александра Пушкина. «Ты , бесенок , еще молоденек , со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата», — процитировал Балду глава «Роскосмоса».

Илон Маск. twitter.com/elonmusk/media

Мир ждет глобальный продовольственный кризис , если не урегулировать конфликт России и Украины , считает российский миллиардер Андрей Мельниченко. По его словам , цены на удобрения в мире резко выросли , и они «больше не по карману фермерам», а цепочки поставок продуктов питания , которые и так были нарушены из-за пандемии COVID-19 , теперь страдают из-за санкций.

, если не урегулировать конфликт России и Украины считает российский миллиардер Андрей Мельниченко. По его словам цены на удобрения в мире резко выросли и они «больше не по карману фермерам», а цепочки поставок продуктов питания которые и так были нарушены из-за пандемии COVID-19 теперь страдают из-за санкций. Тимур Бекмамбетов, известный российско-казахстанский режиссер , осудил «трагедию» в Украине и работает над проектом , анализирующим цифровые аспекты конфликта. В беседе с Deadline из Израиля режиссер из Лос-Анджелеса назвал нынешнюю ситуацию «монументальным бедствием». Бекмамбетов , по его словам , провел много лет в украинских городах Чернигове и Херсоне , прежде чем сделать себе имя на российских фильмах , которые широко смотрели как в России , так и на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров. kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал большую статью «Крах однополярного мира». Один из тезисов: «Товарищу Зеленскому стоит понять , что развязанная им авантюра никоим образом не несет блага украинскому народу. Свяжитесь с Президентом России , признайте свое поражение. Это будет самое лучшее и верное решение , которое обезопасит украинский народ». Полностью прочитать статью можно на сайте главы республики.

Информация , которую вы могли пропустить

В Алтайский край из ЛНР и ДНР прибыли девять беженцев , среди них четверо детей и один пенсионер. Все разместились у близких родственников в Барнауле , Первомайском , Родинском и Тогульском районах. Власти заявили , что помогают им с документами.

, среди них четверо детей и один пенсионер. Все разместились у близких родственников в Барнауле Первомайском Родинском и Тогульском районах. Власти заявили что помогают им с документами. Анархисты захватили в Лондоне имение , предположительно принадлежащее попавшему под санкции олигарху Олегу Дерипаске.

Из навигационного бара Mozilla Firefox пропал поисковик «Яндекса» , сообщил российский программист , бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов. «Поиск по умолчанию заменен на Google , „Яндекс“ убран даже из окошка выбора поиска в настройках», — написал программист.

пропал поисковик , сообщил российский программист бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов. «Поиск по умолчанию заменен на , „Яндекс“ убран даже из окошка выбора поиска в настройках», — написал программист. Госбюро расследований Украины объявило в международный розыск телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева. Его подозревают в «публичных призывах изменить госграницу Украины».

Владимир Соловьев. Скришот видео Соловьёв LIVE

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин не исключил , что если YouTube не выполнит требования Роскомнадзора , то его ждет скорая блокировка в России. Как заявил депутат , блокировку можно остановить, только если видеохостинг прекратит «участие в информационной войне на одной из сторон конфликта», вернется к принципам «нейтральности и объективности», а также перестанет «разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа».

Финансы и ресурсы

USD 115,2₽

EUR 127,23₽

Цена нефти Brent снизилась более чем на 5%, до $106,86 за баррель, а цена американской нефти WTI опустилась ниже $100 за баррель впервые с 1 марта.

Биржевые цены на газ в Европе колеблются в диапазоне $1240−1340 (снижение на 9−16%).

Хорошего дня и продуктивной работы! И, кстати, посмотрите. что произошло 13 марта: уничтожение наемников на Украине, Кадыров под Киевом, яйца в поддержку России.