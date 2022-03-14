Власти Алтайского края помогли обустроиться беженцам из ЛНР и ДНР

Пока в Алтайский край из ЛНР и ДНР прибыли девять беженцев, среди них четверо детей и один пенсионер, сообщила на оперативном совещании в правительстве региона министр социальной защиты Наталья Оськина.

Все они приехали самостоятельно и разместились у близких родственников в Барнауле, Первомайском, Родинском и Тогульском районах.

Минсоцзащиты края занимается оформлением единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. Четверо уже получили выплаты, когда находились в пункте временного размещения в Ростовской области.

Для остальных граждан пакет документов помогли сформировать в Алтайском крае. Также открыли счета в банках, выдали медицинские полисы и СНИЛС.

Оськина заявила, что в Алтайском крае готовы к приезду гораздо большего числа беженцев. По постановлению правительства России, Алтайскому краю определили принять 500 граждан.

«Если эти граждане захотят к нам приехать, то будет сформирована группа, которая прибудет к нам в сопровождении. В регионе проведены все организационные мероприятия, сформирован перечень пунктов временного размещения», — сказала министр.

Кстати, крупные города Польши уже столкнулись с массовым наплывом беженцев с Украины. По данным польской газеты «Речь Посполита», возможности городов по размещению приезжающих подходят к концу, писал ТАСС.