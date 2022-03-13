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Жизнь

В Алтайский край направят 500 беженцев из Украины, ДНР и ЛНР

Алтайский край станет новым домом для 500 беженцев, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на утвержденное правительством РФ постановление.

Алтайский край.
Алтайский край.
biysk-ok.ru.

По регионам России распределят 96 тыс. человек, вынужденно покинувших Украину, ЛНР и ДНР.

Алтайский край приютит 500 беженцев, а Республика Алтай — 170.

Больше всего беженцев примут Красноярский край — 3920 человек, Омская область — 2369, Кузбасс — 1530.

«Если численность лиц, прибывших в регион в экстренном порядке, превысит установленную, то их должны направлять в те субъекты, где лимит еще не исчерпан», — говорится в постановлении.

Приоритет при распределении отдают тем регионам, где у людей проживают близкие и родственники.

4 марта сообщили, что в Алтайский край прибыли первые беженцы из Луганска.

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