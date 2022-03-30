Барнаульский ТРЦ GALAXY заявил о полном уходе еще одного западного бренда

Ранее бренд только приостанавливал работу, а сейчас полностью освобождает помещение ТРЦ.
GALAXY спросили у пользователей, чтобы они хотели увидеть на месте Oysho. Примечательно, что многие начали отмечать бренды, которые ушли из России как раз 30 марта — Cropp, House, Sinsay.
Кстати, altapress.ru уже побывал в ТРЦ «Пионер», где закрылись магазины польской компании LPP Group.
Напомним, магазин Oysho принадлежит испанской компании Inditex, которая также владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Zara Home и Uterque. Эти магазины закрылись в России 5 марта.