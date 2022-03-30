Барнаульский ТРЦ GALAXY заявил о полном уходе еще одного западного бренда

Магазин Oysho прекращает свою работу в Барнауле, заявили в соцсетях ТРЦ GALAXY.

Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года.

Ранее бренд только приостанавливал работу, а сейчас полностью освобождает помещение ТРЦ.

GALAXY спросили у пользователей, чтобы они хотели увидеть на месте Oysho. Примечательно, что многие начали отмечать бренды, которые ушли из России как раз 30 марта — Cropp, House, Sinsay.

Кстати, altapress.ru уже побывал в ТРЦ «Пионер», где закрылись магазины польской компании LPP Group.

Напомним, магазин Oysho принадлежит испанской компании Inditex, которая также владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Zara Home и Uterque. Эти магазины закрылись в России 5 марта.