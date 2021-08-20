20 августа 14°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Пандемия нипочем. Российские банки увеличили прибыль почти вдвое

Банки в России за семь месяцев 2021 года (январь — июль) получили 1,428 трлн рублей чистой прибыли. Это в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период 2020 года (761 млрд рублей), передает «Интерфакс» со ссылкой на обзор ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

По информации регулятора, на рост прибыли банковского сектора повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности.

Любопытно, что количество прибыльных банков за месяц выросло до 249 с 237, а их доля в активах сектора сохранилась на уровне 98%. Более 85% всей прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.

В июле текущего года Центробанк уточнил свой прогноз относительно прибыли банков на 2021 год. Как полагает регулятор, в случае отсутствия непредвиденных событий, прибыль сектора по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше.

Ранее стало известно, что задолженность физических лиц в России перед банками по итогам первого полугодия 2021-го достигла показателя в 23,9 трлн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость