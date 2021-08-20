Пандемия нипочем. Российские банки увеличили прибыль почти вдвое

По информации регулятора, на рост прибыли банковского сектора повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности.
Любопытно, что количество прибыльных банков за месяц выросло до 249 с 237, а их доля в активах сектора сохранилась на уровне 98%. Более 85% всей прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.
В июле текущего года Центробанк уточнил свой прогноз относительно прибыли банков на 2021 год. Как полагает регулятор, в случае отсутствия непредвиденных событий, прибыль сектора по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше.
Ранее стало известно, что задолженность физических лиц в России перед банками по итогам первого полугодия 2021-го достигла показателя в 23,9 трлн рублей.