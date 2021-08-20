Пандемия нипочем. Российские банки увеличили прибыль почти вдвое

Банки в России за семь месяцев 2021 года (январь — июль) получили 1,428 трлн рублей чистой прибыли. Это в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период 2020 года (761 млрд рублей), передает « Интерфакс » со ссылкой на обзор ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

По информации регулятора, на рост прибыли банковского сектора повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности.

Любопытно, что количество прибыльных банков за месяц выросло до 249 с 237, а их доля в активах сектора сохранилась на уровне 98%. Более 85% всей прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.

В июле текущего года Центробанк уточнил свой прогноз относительно прибыли банков на 2021 год. Как полагает регулятор, в случае отсутствия непредвиденных событий, прибыль сектора по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше.

Ранее стало известно, что задолженность физических лиц в России перед банками по итогам первого полугодия 2021-го достигла показателя в 23,9 трлн рублей.