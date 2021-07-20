Партия власти разработала меры по снижению цен на продукты

Накануне на совещании представители партии договорились с губернаторами и торговыми сетями об уменьшении наценок и об открытии дополнительных ярмарок для торговли продуктами.

Первые итоги по реализации мер планируется подвести через две недели, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет Ura.ru.

По его словам, за выходные партия провела системный мониторинг во всех регионах России, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен, пишет bfm.ru.

Для координации действий создана рабочая группа во главе с зампредседателя Госдумы Алексеем Гордеевым.

Между тем Алтайский край оказался лидером в Сибири по росту цен на продукты. Чуть более 5 тыс. рублей составила в июне стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека в Алтайском крае. За полгода этот показатель увеличился на 20,7%, больше, чем где-либо в Сибири.