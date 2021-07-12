Алтайский край оказался лидером в Сибири по росту цен на продукты

Чуть более 5 тыс. рублей составила в июне стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека в Алтайском крае. За полгода этот показатель увеличился на 20,7%, больше, чем где-либо в Сибири.

Продуктовая корзина жителю Алтайского края, по данным Новосибирскстата, обойдется в 5 007,68 рубля. Это на 4,6% дороже, чем в мае.

Заметный рост стоимости минимального набора продуктов также показали Омская (+20%, 4 712 рублей) и Новосибирская (+19,6%, 5371 рубль) области.

Меньше всего из сибирских регионов продуктовая корзина выросла в цене в Томской (+13,7%, 4 890 рублей) и Иркутской (+13,9%, 5 422 рубля) областях.

В Республике Алтай минимальный набор продуктов обойдется в 5 337,06 рублей (+16,1% к маю).

Ранее сообщалось, что инфляция в России резко подскочила впервые за несколько лет.