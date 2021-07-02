Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска демонстрирует заоблачный рост

Только за первое полугодие 2021 года аэропорт Горно-Алтайска (управляется АФК «Система») обслужил на 18% больше пассажиров, чем за весь 2019 год, и свыше 80% от общего количества пассажиров по итогам 2020 года.

По итогам шести месяцев пассажиропоток в столице Алтая увеличился на 280% по сравнению с первым полугодием 2019 года и на 304% - по отношению к аналогичному периоду 2020 года, пишет пресс-служба компании.

За последние два года на фоне роста популярности внутреннего туризма Республика Алтай превратилась в одно из самых востребованных направлений в России.

Аэропорт Горно-Алтайска. altai-republic.ru

Это привело к стремительному увеличению объема авиаперевозок, сообщил управляющий партнера АФК «Система», председатель совета директоров «Аэропорт Горно-Алтайск» Али Узденов.

«Пассажиропоток демонстрирует в этом году четырехкратный рост (полугодие к полугодию), а также высокие годовые темпы роста, уже несколько лет подряд на порядок превышающие среднеотраслевые показатели», — отметил он.

Например, за 2019 год через аэропорт Горно-Алтайска прошло чуть более 100 тыс. пассажиров, в 2020 году — уже почти 150 тыс.

По результатам 2021 года ожидается, что общий пассажиропоток превысит 230 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Улаганском районе Республики Алтай построят новый аэропорт. Это будут четвертая воздушная гавань на Алтае.