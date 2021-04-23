В Республике Алтай построят четвертый аэропорт

В Улаганском районе Республики Алтай построят новые аэропорт. Там выделили 16,4 га под взлетную полосу и уже готовятся документы на разработку проекта.

ВПП расположится вдоль дороги из Улагана в Балыктуюль в нескольких километрах от райцентра.

«Надеемся, что в скором будущем для наших жителей будут доступны авиарейсы из Улагана в Горно-Алтайск», — сообщил глава района Владимир Челчушев.

Решение о строительстве приняли по поручению главы региона Олега Хорохордина.

Это будет четвертый аэропорт на Алтае. Уже действуют аэропорты в Горно-Алтайске, Кош-Агаче и Усть-Коксе.

Ранее altapress.ru писал, что стройку нового терминала в аэропорту Барнаула могут начать уже в 2021 году.