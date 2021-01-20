Стройку нового терминала в аэропорту Барнаула могут начать уже в 2021 году

«Новапорт» рассчитывает начать строительство нового терминала в аэропорту Барнаула в 2021 году. Старт стройки почти за 3 млрд рублей возможен только после того, как холдинг получит контрольный пакет акций, пишет « Интерфакс » со ссылкой на заместителя генерального директора компании Евгения Янкилевича.

2021 год будет переломным в этом вопросе, считает Янкилевич. «Новопорт» договорился с правительством Алтайского края о том, что аэропорт начнет проектирование нового терминала, чтобы к моменту решения всех юридических вопросов уже была готова документация, и строительство не затягивалось.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил письмо из Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по поводу возможных нарушений при продаже акций АО «Авиапредприятие „Алтай“».

Прокуроры пришли к выводу, что правительством края «фактически рассматривается вариант проведения приватизации авиапредприятия путем продажи дополнительных эмитированных акций без проведения обязательных открытых торгов».

Международный аэропорт Барнаул

Юристы холдинга и правительства региона «очень внимательно продолжают прорабатывать» инвестсоглашение.

«При этом нужно понимать, что происходит переоценка стоимости акций по рыночной стоимости. В результате переоценки и в результате тех инвестиций, которые попадают в аэропорт Барнаула в результате строительства нового терминала, стоимость пакета Алтайского края, пусть и меньшего в процентном соотношении, возрастает кратно», — подчеркнул замруководителя «Новапорта».

Вместе с тем Янкилевич отметил, что «аэропорт Барнаул очень важен» для холдинга.