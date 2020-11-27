Томенко предупредили о «нарушениях» при продаже аэропорта в Барнауле. Модернизация может застопориться

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил письмо из Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по поводу возможных нарушений при продаже акций АО «Авиапредприятие „Алтай“», пишет « Российская газета ».

Напомним, ранее компания «Новапорт Холдинг» предложило инвестировать 2,8 млрд рублей в комплексную реконструкцию аэровокзального комплекса Барнаула.

Накануне Томенко заявил, что не уверен в своевременности проведения оценки акций барнаульского аэропорта.

Проект предусматривает не только реконструкцию старого аэровокзала, но и строительство нового здания площадью 8,5 тыс. кв. метров, а также значительное расширение и благоустройство привокзальной площади. Взамен «Новапорт Холдинг», владеющий пока 48% акций, получал бы контрольный пакет. Механизм прост: выпуск дополнительного количества акций и продажа их холдингу по рыночной стоимости. В результате доля Алтайского края в уставном капитале авиапредприятия снизится с 52% до 25% минус 1 акция (блокирующий пакет), а доля «Новапорта» вырастет 75% минус 1 акция.

Прокуроры пришли к выводу, что правительством края «фактически рассматривается вариант проведения приватизации авиапредприятия путем продажи дополнительных эмитированных акций без проведения обязательных открытых торгов».

Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула. Минтранс Алтайского края.

Кроме того, исходя из закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», увеличение уставного капитала «Авиапредприятия Алтай» возможно только при условии сохранения государством или муниципальным образованием своей доли — не менее 50% плюс одна акция.

«Таким образом, размещение дополнительных акций АО „Авиапредприятие Алтай“ по рыночной стоимости, которое повлечет снижение доли Алтайского края в уставном капитале предприятия с 52 до 25 процентов плюс одна акция, будет противоречить требованиям закона», — пришел к выводу и. о. транспортного прокурора Илья Сухоносов.

Также прокурор напомнил, что заключение правительством края инвестиционного и акционерного соглашений с «Новапортом», предусматривающих фактическую продажу активов авиапредприятия единственному покупателю без проведения публичных торгов, приведет к нарушению законодательства о защите конкуренции.

Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула. mintrans22.ru

По мнению сотрудников прокуратуры, в данной ситуации наиболее целесообразно заключение между правительством края и «Новапортом» концессионного соглашения.

Это позволит не только законно привлечь в регион инвестиции, сохранив имущество в собственности региона, но и повысить качество услуг для авиапассажиров.

Однако, отмечает издание, не известно, будет ли интересен «Новапорту» вариант концессионного соглашения.

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