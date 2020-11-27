Томенко предупредили о «нарушениях» при продаже аэропорта в Барнауле. Модернизация может застопориться

Напомним, ранее компания «Новапорт Холдинг» предложило инвестировать 2,8 млрд рублей в комплексную реконструкцию аэровокзального комплекса Барнаула.
Накануне Томенко заявил, что не уверен в своевременности проведения оценки акций барнаульского аэропорта.
Проект предусматривает не только реконструкцию старого аэровокзала, но и строительство нового здания площадью 8,5 тыс. кв. метров, а также значительное расширение и благоустройство привокзальной площади. Взамен «Новапорт Холдинг», владеющий пока 48% акций, получал бы контрольный пакет. Механизм прост: выпуск дополнительного количества акций и продажа их холдингу по рыночной стоимости. В результате доля Алтайского края в уставном капитале авиапредприятия снизится с 52% до 25% минус 1 акция (блокирующий пакет), а доля «Новапорта» вырастет 75% минус 1 акция.
Прокуроры пришли к выводу, что правительством края «фактически рассматривается вариант проведения приватизации авиапредприятия путем продажи дополнительных эмитированных акций без проведения обязательных открытых торгов».
Кроме того, исходя из закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», увеличение уставного капитала «Авиапредприятия Алтай» возможно только при условии сохранения государством или муниципальным образованием своей доли — не менее 50% плюс одна акция.
«Таким образом, размещение дополнительных акций АО „Авиапредприятие Алтай“ по рыночной стоимости, которое повлечет снижение доли Алтайского края в уставном капитале предприятия с 52 до 25 процентов плюс одна акция, будет противоречить требованиям закона», — пришел к выводу и. о. транспортного прокурора Илья Сухоносов.
Также прокурор напомнил, что заключение правительством края инвестиционного и акционерного соглашений с «Новапортом», предусматривающих фактическую продажу активов авиапредприятия единственному покупателю без проведения публичных торгов, приведет к нарушению законодательства о защите конкуренции.
По мнению сотрудников прокуратуры, в данной ситуации наиболее целесообразно заключение между правительством края и «Новапортом» концессионного соглашения.
Это позволит не только законно привлечь в регион инвестиции, сохранив имущество в собственности региона, но и повысить качество услуг для авиапассажиров.
Однако, отмечает издание, не известно, будет ли интересен «Новапорту» вариант концессионного соглашения.
Ранее altapress.ru рассказал, когда в аэропорту Барнаула построят новый терминал и чего стоит ожидать пассажирам.