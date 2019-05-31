Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 мая 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Росреестр не дает аэропорту Барнаула зарегистрировать в собственность привокзальную площадь

Региональное управление Росреестра отказало в регистрации права собственности на привокзальную площадь «Авиапредприятию «Алтай», которое управляет аэропортом Барнаула. Компания оспаривает решение в Арбитражном суде Алтайского края, пишет Интерфакс-Сибирь.

Барнаульский аэропорт.
Барнаульский аэропорт.
Анна Зайкова

Из материалов картотеки следует, что суд истребовал у Росреестра дополнительную информацию. Управление обязано ее предоставить в срок до 16 июня. Ближайшее заседание суда по рассмотрению иска назначено на 18 июня.

Подробности претензий авиапредприятия к Росреестру не раскрываются.

Напомним, сейчас в аэропорту идет ремонт взлетно-посадочной полосы, а в будущем там может начаться масштабная реконструкция. В начале февраля 2019 года краевые власти представили проект обновленного аэропорта. Объем предстоящих работ оценивают в 2,4 млрд рублей. По словам Александр Дементьева, министра транспорта Алтайского края, сеть «Новапорт», которой принадлежит 48% акций «Авиапредприятия Алтай», готова привлечь эти средства.

Не исключено, что желание авиапредприятия оформить все документы связано с будущим ремонтом.

Кому принадлежит авиапредприятие?

Алтайскому краю принадлежит 52% акций «Авиапредприятия Алтай», остальное — компании «Новапорт».

В случае, если «Новапорт» привлечет инвесторов для реконструкции аэропорта, доли собственников могут измениться. Краевые структуры могут лишиться контрольного пакета акций (50%+1). Но они сохранят за собой блокирующий пакет (25%+1), сказал Дементьев. Если инвестиции все же состоятся, аэропорт вырастет в цене — соответственно, подорожают и акции краевых властей, подчеркнул он.

«Новапорт» на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 16 региональных аэропортов: в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость